JEDAN NEPLAĆENI RAČUN
Mladoj obitelji isključili struju zbog 30 eura duga. "Opomene su slali na krivu adresu. Platio sam čim sam saznao, a onda smo čekali pet dana"
"HEP Elektra isključila mi je električnu energiju zbog nepodmirenog računa u iznosu od svega 30,96 EUR. Riječ je o jednom slučajno propuštenom računu. Sve prethodne račune uredno sam podmirivao, što im je sigurno bilo vidljivo i iz moje korisničke kartice", ispričao nam je T. iz Sesveta zamolivši da ne objavimo njegovo ime i prezime.
Kaže da račune za struju prima elektronskom poštom i sve ih redovito podmiruje. Osim ovog jednog koji je, kaže, slučajno propustio platiti.
"HEP Elektra mi račune dostavlja elektronički, ali opomene su slali isključivo poštom. I to na pogrešnu adresu. Zbog toga nisam bio svjestan da postoji dugovanje niti da mi prijeti isključenje", kaže.
Objašnjava kako je problem u tome što HEP godinama nije imao evidentiranu njegovu ispravnu adresu za dostavu pošte. Naime, on s obitelji živi u Sesvetama u ulici koja ima isti naziv kao i jedna ulica u samom Zagrebu pa su mu opomene pred isključenje očito stizale na tu istovjetnu adresu na kojoj on i njegova obitelj ne stanuje niti su ikada stanovali.
"Isključili nam struju bez prethodnog upozorenja"
Povrh toga, struja je njegovom kućanstvu bila isključena daljinskim putem.
"Isključena je bez dolaska djelatnika na lokaciju i bez prethodnog upozorenja koje bih zaprimio. Čim se to dogodilo, smjesta sam nazvao HEP, saznao razlog isključenja i dugovanje podmirio u roku od nekoliko minuta", kaže.
No nevolja ni time nije prestala.
"Struja nam je bila isključena daljinski, ali na ponovno uključenje čekali smo pet dana jer je bio potreban fizički dolazak tehničara. On je naposljetku došao bez prethodne najave ili dogovora termina. Za to vrijeme moje kućanstvo, u kojemu je i dvoje male djece, bilo je bez električne energije i grijanja. I to sada tijekom hladnog razdoblja. Na koncu su mi naplatili i dodatnih 12 eura za ponovno uključenje struje."
"Zbog 30 eura pet dana smo bili bez struje i grijanja"
T. kaže kako je u službenom odgovoru koji je dobio na upućeni prigovor HEP Elektra pokušala prebaciti odgovornost na njega.
"Navode da su opomene bile uredno predane Hrvatskoj pošti, ali ne daju konkretan odgovor o tome jesu li i kada one zaista bile uručene."
O svemu ovome je odlučio javno govoriti smatrajući kako njegov slučaj nadilazi pojedinačni spor oko malog iznosa duga.
"I drugi se mogu naći u sličnoj situaciji. Pitam se je li prihvatljivo da kućanstvo zbog računa od 30 eura i uz urednu povijest plaćanja, a zbog problema s dostavom opomene, ostane bez struje i grijanja punih pet dana", kaže.
HEP: Obustava isporuke ne provodi se bez najave
Tumačenja njegovog slučaja dobili smo iz HEP-a Elektre i HEP-a Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS).
U HEP-u Elektri kažu kako se provedba privremene obustave isporuke nikada ne provodi bez prethodne najave.
"Proces naplate dospjelih potraživanja jasno je definiran Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom temeljem kojeg opskrbljivač krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu koji u roku dospijeća nije platio novčanu obvezu ili račun izdaje opomenu u pisanom obliku", kažu.
Opomena T.-u bila je izdana u pisanom obliku, ali poslana na pogrešnu adresu. Budući da je za HEP Elektru bio "propisno" obaviješten i opomenut, privremeno mu je bila obustavljena isporuka električne energije.
"Kriteriji za prisilnu naplatu su u domeni poslovne tajne"
Odgovarajući na naša pitanja, u HEP Elektri rekli su kako se "kupcima koji zaprimaju račun putem maila dodatno dostavlja informacija o dospijeću računa ako kupac nije podmirio račun na datum dospijeća" no nisu rekli zašto račune dostavljaju elektroničkom poštom, a opomene za neplaćene račune običnom poštom.
Umjesto toga poručuju kako su svojim kupcima omogućili aplikaciju Moj račun putem koje mogu raspolagati pregledom računa, uplata, poslanih opomena i drugih korisnih informacija.
"Time ni na kakav način ne ovise o dostavi računa i opomena putem pošte", kažu.
Također, na pitanje zašto je za isključenje električne energije dovoljan jedan neplaćeni mjesečni račun, odgovaraju kako se "kriteriji za pokretanje mjera prisilne naplate definiraju svaki mjesec i uključuju različite kriterije poput starosti i iznosa dugovanja i spadaju u domenu poslovne tajne".
Naš sugovornik pita se, pak, zašto u takvim situacijama nije dovoljna ovrha nad novčanim sredstvima, nego se isključuje električna energija što je njegovoj obitelji izazvalo petodnevnu traumu.
Isključuju automatski, a uključuju - poluautomatski
U HEP Elektri napominju kako su odmah nakon što razlog obustave biva otklonjen (čitaj: plaćen dug) dužni HEP ODS-u podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu opskrbe, a propisano je da taj zahtjev mora biti podnesen u roku od jednog dana.
No ostaje nejasno zašto se isključenje struje neplatišama obavlja automatski, na daljinu, a ponovno uključenje "poluatomatski" jer tehničar mora doći na lice mjesta i doslovce stisnuti jednu tipku.
Našem je sugovorniku nejasno i zašto je za ponovno uključenje električne energije u njegovom kućanstvu bilo potrebno čak pet dana tijekom kojih su bili bez grijanja, a u hladnjaku se kvarila hrana.
HEP ODS: Vikendom i blagdanima ne isključujemo
U HEP ODS-u objašnjavaju, pak, kako "privremena obustava isporuke električne energije ne može započeti u petak, subotu ili nedjelju, na blagdan ili neradni dan, a ni dan prije njih". Također, ne može se provoditi kupcima pod posebnom zaštitom.
"HEP ODS kao operator sustava ne odlučuje o podnošenju zahtjeva za obustavu zbog duga za opskrbu i nema uvid u povijest plaćanja kupca prema opskrbljivaču. Operator sustava dužan je privremeno obustaviti isporuku električne energije po zahtjevu opskrbljivača u propisanom roku", pojašnjavaju.
Lani više od 17 tisuća obustava isporuke
A ponovno uključenje struje dužni su, kažu, izvršiti u rokovima propisanima dvama pravilnicima.
"U slučajevima isključenja daljinskim putem, postupak ponovne uspostave se odvija u dva koraka, slanjem signala za ponovnu uspostavu na brojilo i potom pritiskom tipkala na samom brojilu, pa je potreban dolazak djelatnika na obračunsko mjerno mjesto."
Prošle godine HEP ODS je na zahtjev svih opskrbljivača proveo 17.860 privremenih obustava isporuke električne energije kućanstvima zbog neplaćanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare