"Struja nam je bila isključena daljinski, ali na ponovno uključenje čekali smo pet dana jer je bio potreban fizički dolazak tehničara. On je naposljetku došao bez prethodne najave ili dogovora termina. Za to vrijeme moje kućanstvo, u kojemu je i dvoje male djece, bilo je bez električne energije i grijanja. I to sada tijekom hladnog razdoblja. Na koncu su mi naplatili i dodatnih 12 eura za ponovno uključenje struje."