BAYER I Sint-Truiden
Europski četvrtak za hrvatske klubove: Evo gdje gledati Dinamo i Hajduk
Dinamo i Hajduk večeras nastavljaju europske obveze u ligaškim fazama Europske lige, odnosno Konferencijske lige. Oba hrvatska kluba imaju priliku napraviti značajan iskorak prema nokaut-fazi, ali pred njima su zahtjevni suparnici i specifične okolnosti.
Oglas
Nogometaši Dinama u petom kolu ligaške faze Europske lige od 18:45 na Maksimiru igraju protiv Bayer Leverkusena. Njemački klub trenutačno je sedmi na ljestvici s devet bodova, dok su plavi deveti sa sedam bodova, pa bi pobjeda zagrebačkoj momčadi donijela skok ispred večerašnjeg rivala i približila je izravnom plasmanu u osminu finala.
Momčad pod vodstvom Jerka Leke u dobrom raspoloženju čeka ovaj ogled nakon niza od tri pobjede zaredom, uključujući nedjeljno slavlje protiv Istre 1961 (3:2) te europski trijumf u gostima kod Sunderlanda (2:0) u prošlom kolu. Ipak, pred napadačima Dinama bit će težak zadatak jer je Bayer u dosadašnja četiri susreta primio samo jedan pogodak, uz tri ostvarene pobjede.
Nakon večerašnje utakmice na Maksimiru Dinamu do kraja ligaške faze slijede ogledi s Rennesom, AZ Alkmaarom i Sturm Grazom. Izravan prijenos utakmice Dinamo – Bayer Leverkusen dostupan je na kanalu Arena Sport 2.
Hajduk traži iskupljenje na Poljudu u posebnoj atmosferi
Hajduk u četvrtom kolu ligaške faze Konferencijske lige od 21 sat na Poljudu dočekuje belgijski Sint-Truiden. Splićani su deseti na ljestvici sa šest bodova, dok belgijski sastav ima bod više na desetom mjestu. Pobjedom bi Bijeli preskočili suparnika i napravili važan korak prema dugoočekivanom europskom proljeću.
Nakon dobrih rezultata na početku natjecanja protiv Ajaxa (2:1) i Thuna (1:0), momčad Gonzala Garcije u prošlom je kolu doživjela neočekivani poraz na gostovanju kod Lincoln Red Impsa (1:0) na Gibraltaru.
Susret na Poljudu obilježit će i posebne okolnosti na tribinama. Zbog UEFA-ine kazne nakon navijačkih incidenata na utakmici protiv Ajaxa uobičajena podrška s tribina izostaje, ali je europska nogometna federacija naknadno odobrila organizirani dolazak djece u dobi od osam do 14 godina.
Do kraja ligaške faze Hajduk će nakon Sint-Truidena igrati još protiv danskih klubova Nordsjaellanda i Midtjyllanda. Prijenos utakmice iz Splita počinje u 21 sat na kanalu Arena Sport 1.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas