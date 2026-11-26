Nogometaši Dinama u petom kolu ligaške faze Europske lige od 18:45 na Maksimiru igraju protiv Bayer Leverkusena. Njemački klub trenutačno je sedmi na ljestvici s devet bodova, dok su plavi deveti sa sedam bodova, pa bi pobjeda zagrebačkoj momčadi donijela skok ispred večerašnjeg rivala i približila je izravnom plasmanu u osminu finala.