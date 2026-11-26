TVORNICA KULTURE
Zoster u Zagrebu održava posljednji koncert prije izlaska novog albuma
Mostarski bend Zoster u petak, 27. studenoga (21 sat), održat će samostalni koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture, koju je već rasprodao na jednom od prethodnih gostovanja.
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Bit će to njihov posljednji veliki zagrebački nastup prije završetka rada na novom studijskom albumu, a publika će dio novih pjesama prvi put čuti uživo.
Nakon niza ljetnih koncerata diljem regije, Zoster će u Zagrebu zaključiti ovogodišnji ciklus nastupa. Bend predvođen pjevačem i autorom Mariom Knezovićem najavljuje presjek više od dva desetljeća karijere, pa će uz pjesme s dosadašnjih albuma izvesti i singlove kojima najavljuje novo izdanje.
Izlazak albuma najavljen je za početak 2027. Bend je dosad objavio pet singlova koji ga najavljuju: "Ne okrećem se tata", "Samo reci ne", "Sin Tadijin", "Dok si spavao" i "Ja ne očekujem nagradu".
Pjesme prate videospotovi koji se nadovezuju jedan na drugi i povezuju ih u zajedničku priču.
Zoster je osnovan 2000. u Mostaru, a na dosadašnjih pet studijskih albuma bend je spajao reggae, ska i rock s elementima bluesa i popa.
U Tvornici je u veljači 2024. predstavio album "Najgori", objavljen godinu ranije. U središtu tog konceptualnog albuma bio je Tadija, antijunak koji se imenom pojavljuje i u naslovu jednog od novih singlova.
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