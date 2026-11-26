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Iznenadna darežljivost: Musk dijeli dionice svoj američkoj djeci, Anthropic stvara fond za opće dobro
Najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk izjavio je u srijedu da će svako dijete u Sjedinjenim Američkim Državama dobiti dvije dionice njegove kompanije SpaceX, koja se bavi svemirskom tehnologijom i umjetnom inteligencijom, što je donacija vrijedna oko 18 milijardi dolara.
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Musk i konkurentska kompanija za umjetnu inteligenciju Anthropic nedavno su predstavili različite planove za raspodjelu dijela koristi od naglog razvoja umjetne inteligencije, u vrijeme sve većeg interesa javnosti i političara za tu industriju.
Djeca će dobiti jednu dionicu od kompanije, a drugu od njega osobno, objavio je Elon Musk na društvenoj mreži X.
U zasebnoj objavi naveo je da će dionice koje daruje SpaceX biti prenesene na primatelje idućeg mjeseca, dok će njegove osobne dionice biti prenesene u lipnju iduće godine, nakon isteka razdoblja zabrane njihove prodaje.
Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally— Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026
SpaceX je ranije u srijedu objavio da će na svaki trenutačno aktivni račun u okviru programa poznatog kao "Trump Accounts” uplatiti po jednu novoizdanu redovnu dionicu klase A, dodavši da će Musk osobno donirati jednak broj dionica.
Dionice vrijedne 18 milijardi eura
Riječ je o programu osmišljenom kako bi se Amerikancima mlađima od 18 godina omogućilo sudjelovanje na tržištu dionica i stjecanje imovine od najranije dobi. Bijela kuća u listopadu je objavila da je otvoreno gotovo 70 milijuna takvih računa.
Cijena dionice SpaceX-a na zatvaranju trgovanja u srijedu iznosila je 127,44 dolara, čime ukupna vrijednost najavljene donacije doseže gotovo 18 milijardi dolara.
Musk, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 824 milijarde dolara, još je prošlog mjeseca najavio da će svakom djetetu u SAD-u darovati po jednu dionicu SpaceX-a.
"Darivanje dionica, koje predstavljaju udio u gospodarstvu budućnosti, izravno ljudima pravi je put”, rekao je tada Musk.
Konkurentski Anthropic, koji je nedavno izašao na burzu, prošlog je mjeseca najavio da će pet posto svojih dionica namijeniti novom fondu za "opće dobro”.
Vrijednost te inicijative prema trenutačnim tržišnim cijenama iznosi oko 54 milijarde dolara, a kompaniji bi trebala omogućiti doniranje sredstava za dobrobit čovječanstva u većem opsegu.
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