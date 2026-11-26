U novom pokušaju pronalaska kompromisa o proračunu EU-a među 27 država članica koje su duboko podijeljene po pitanju, Costa je predložio iznos VFO-a za razdoblje od 2028. do 2034. od 1,78 bilijuna eura. Komisija je u srpnju prošle godine predložila VFO u iznosu od 1,98 bilijuna eura. Kako bi se smanjili izravni doprinosi država članica, Costa predlaže i nove vlastite prihode od 60 milijardi eura godišnje, uključujući digitalni porez na prihode velikih tehnoloških tvrtki.