PLENKOVIĆ NA SUMMITU
Novi pokušaj kompromisa: Čelnici država EU-a lome koplja oko višegodišnjeg proračuna
Čelnici država članica EU-a okupit će se u četvrtak na izvanrednom sastanku na vrhu na kojem će pokušati približiti stajališta o Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za sljedeće sedmogodišnje razdoblje te razgovarati o financiranju Ukrajine za sljedeću godinu.
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Prije početka samita hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovat će na sastanku s čelnicima zemalja prijatelja kohezije, koje iz europskog proračuna više dobivaju nego što u njega uplaćuju.
Čelnici će se najprije okupiti na samitu eurozone i razgovarati o gospodarskoj situaciji te o izboru kandidata za upražnjena mjesta u Izvršnom odboru Europske središnje banke.
Za vrijeme radnog ručka započet će raspravu o VFO-u i financijskim potrebama Ukrajine za 2027. godinu. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa predstavit će svoj prijedlog pregovaračkog okvira za VFO, a čelnici država članica iznijet će svoje primjedbe.
Costin prijedlog proračuna manji za 10 posto
Costa je u prošlu subotu predložio deset posto ili 204 milijarde eura manji višegodišnji proračun EU-a u odnosu na prijedlog Europske komisije (EK).
U novom pokušaju pronalaska kompromisa o proračunu EU-a među 27 država članica koje su duboko podijeljene po pitanju, Costa je predložio iznos VFO-a za razdoblje od 2028. do 2034. od 1,78 bilijuna eura. Komisija je u srpnju prošle godine predložila VFO u iznosu od 1,98 bilijuna eura. Kako bi se smanjili izravni doprinosi država članica, Costa predlaže i nove vlastite prihode od 60 milijardi eura godišnje, uključujući digitalni porez na prihode velikih tehnoloških tvrtki.
Nakon radnog ručka samit se nastavlja bilateralnim sastancima u kojima će se Costa konzultirati sa šefovima država i vlada u raznim odvojenim formatima.
Kasno navečer europski čelnici će se ponovno sastati na plenarnoj sjednici kako bi razmotrili ishod konzultacija.
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