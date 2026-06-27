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FOTO / Kockice zavladale centrom Philadelphije: Vatrenima se sprema velika podrška
Hrvatska ove subote protiv Gane igra utakmicu odluke za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva u Philadelphiji gdje se očekuje prava invazija Hrvata!
Navijači su u petak, u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu, razvili veliku, stometarsku zastavu na ulicama Philadelphije.
Peter Cziborra/REUTERS
Peter Cziborra/REUTERS
Granica za siguran prolazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija spuštena je na četiri boda, što izravno utječe na sudbinu hrvatske nogometne reprezentacije.
5 Objava
12:31
prije 0 min.
Španjolci o utakmici Hrvatske
Španjolski Mundo Deportivo donosi tekst o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i nadolazećem okršaju protiv Gane (od 23 sata) u zadnjem kolu grupne faze skupine L Svjetskog prvenstva.
“Hrvatska se nalazi na konopcima da se ne sudari s obrambenim zidom Gane”, naslov je Mundo Deportiva u kojem donose tekst o Hrvatskoj.
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11:55
prije 36 min.
Hrvati uljepšali dan mladencima
Hrvatski navijači napravili su show na ulicama Philadelphije i 'upali' na vjenčanje mladencima, koji su se nakon izlaska iz vijećnice u centru grada rado našli usred parade fanova Vatrenih.
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11:12
prije 1 h
Kockice zavladale centrom Philadelphije
Navijači su u petak, u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu, razvili veliku zastavu na ulicama Philadelphije.
11:10
prije 1 h
Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske
Uoči ovog susreta odluke, izbornik Zlatko Dalić praktički je definirao početni sastav koji će tražiti pozitivan rezultat. Matematika je za Vatrene prilično jednostavna – bod ili tri donose siguran prolazak skupine, dok bi poraz značio neizvjesno čekanje i računice među najboljim trećeplasiranim momčadima.
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11:08
prije 1 h
Što Hrvatskoj danas treba za prolaz skupine?
Uoči večerašnjeg okršaja protiv Gane u 23 sata, situacija u skupini L je takva da je suparnik Vatrenih već matematički osigurao plasman dalje jer s četiri boda ne može ispasti iz kruga putnika u nokaut-fazu.
S druge strane, Hrvatska uoči zadnjih 90 minuta drži treće mjesto s tri osvojena boda i gol-razlikom -1. Računica za izabranike Zlatka Dalića vrlo je jasna jer osvajanje jednog boda donosi željeni četvrti bod i automatsku ulaznicu za šesnaestinu finala.
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