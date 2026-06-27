FOTO / Kockice zavladale centrom Philadelphije: Vatrenima se sprema velika podrška

Uoči večerašnjeg okršaja protiv Gane u 23 sata, situacija u skupini L je takva da je suparnik Vatrenih već matematički osigurao plasman dalje jer s četiri boda ne može ispasti iz kruga putnika u nokaut-fazu.

S druge strane, Hrvatska uoči zadnjih 90 minuta drži treće mjesto s tri osvojena boda i gol-razlikom -1. Računica za izabranike Zlatka Dalića vrlo je jasna jer osvajanje jednog boda donosi željeni četvrti bod i automatsku ulaznicu za šesnaestinu finala.

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