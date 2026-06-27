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FOTO / Kockice zavladale centrom Philadelphije: Vatrenima se sprema velika podrška

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N1 Info , SportKlub
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27. lip. 2026. 11:06
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12:31
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2026-06-26T230724Z_1720687019_UP1EM6Q1S8B9B_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-CRO-GHA-FANS
Peter Cziborra/REUTERS

Hrvatska ove subote protiv Gane igra utakmicu odluke za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva u Philadelphiji gdje se očekuje prava invazija Hrvata!

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Navijači su u petak, u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu, razvili veliku, stometarsku zastavu na ulicama Philadelphije.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana - Previews - Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 26, 2026 Croatia fans gather in Philadelphia ahead of the match tomorrow REUTERS/Peter Cziborra
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Granica za siguran prolazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija spuštena je na četiri boda, što izravno utječe na sudbinu hrvatske nogometne reprezentacije.

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5 Objava

12:31

prije 0 min.

Španjolci o utakmici Hrvatske

Španjolski Mundo Deportivo donosi tekst o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i nadolazećem okršaju protiv Gane (od 23 sata) u zadnjem kolu grupne faze skupine L Svjetskog prvenstva.

“Hrvatska se nalazi na konopcima da se ne sudari s obrambenim zidom Gane”, naslov je Mundo Deportiva u kojem donose tekst o Hrvatskoj.

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11:55

prije 36 min.

Hrvati uljepšali dan mladencima

Hrvatski navijači napravili su show na ulicama Philadelphije i 'upali' na vjenčanje mladencima, koji su se nakon izlaska iz vijećnice u centru grada rado našli usred parade fanova Vatrenih.

Video pogledajte OVDJE.

11:12

prije 1 h

Kockice zavladale centrom Philadelphije

Navijači su u petak, u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu, razvili veliku zastavu na ulicama Philadelphije.

2026-06-26T225417Z_2073840531_UP1EM6Q1RMF8E_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-CRO-GHA-FANS
Peter Cziborra/REUTERS

11:10

prije 1 h

Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske

Uoči ovog susreta odluke, izbornik Zlatko Dalić praktički je definirao početni sastav koji će tražiti pozitivan rezultat. Matematika je za Vatrene prilično jednostavna – bod ili tri donose siguran prolazak skupine, dok bi poraz značio neizvjesno čekanje i računice među najboljim trećeplasiranim momčadima.

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11:08

prije 1 h

Što Hrvatskoj danas treba za prolaz skupine?

Uoči večerašnjeg okršaja protiv Gane u 23 sata, situacija u skupini L je takva da je suparnik Vatrenih već matematički osigurao plasman dalje jer s četiri boda ne može ispasti iz kruga putnika u nokaut-fazu.

S druge strane, Hrvatska uoči zadnjih 90 minuta drži treće mjesto s tri osvojena boda i gol-razlikom -1. Računica za izabranike Zlatka Dalića vrlo je jasna jer osvajanje jednog boda donosi željeni četvrti bod i automatsku ulaznicu za šesnaestinu finala.

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Teme
svjetsko prvenstvo 2026.

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