Opekline im zahvatile do 70 posto tijela: Četvero stradalih kod Omiša u kritičnom stanju

Neva Zganec/PIXSELL

Četvero pacijenata teško stradalih u požaru kod Omiša prebačeno je iz KBC-a Split u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Svi su životno ugroženi, intubirani i na mehaničkoj ventilaciji, a liječnici se bore za njihove živote.

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Riječ je o tri muškarca i jednoj ženi u dobi od 18 do 46 godina, potvrdila je voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Klinike za traumatologiju doc. dr. sc. Tihana Magdić Turković.

Pacijenti su u zagrebačku bolnicu primljeni u petak oko 17.30 sati.

"Svi su teško opečeni, s opeklinama koje zahvaćaju od 40 do 50, pa sve do 70 posto tijela", rekla je liječnica.

Još nije poznato imaju li pacijenti i inhalacijske ili druge ozljede jer je dijagnostička obrada u tijeku. Trebala bi biti završena tijekom noći i u subotu ujutro.

"Borimo se za njihov život"

Stanje svih četvero pacijenata iznimno je teško.

"Svi su životno ugroženi i intubirani. Svi su mehanički ventilirani i zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak. U ovom trenutku borimo se za njihov život i pokušavamo stabilizirati vitalne funkcije", kazala je Magdić Turković.

Prema prvim procjenama liječnika, najmanje troje pacijenata očekuje dugotrajan oporavak.

"Troje će zahtijevati višemjesečno liječenje u našoj ustanovi", rekla je.

Magdić Turković zahvalila je kolegama iz Splita i hitnim službama koje su sudjelovale u zbrinjavanju ozlijeđenih, istaknuvši da su masovne nesreće poput požara kod Omiša velik izazov za cijeli sustav.

Posebno je pohvalila komunikaciju s medicinskim timovima u Splitu i ekipama na terenu, zahvaljujući kojoj su se u Zagrebu na vrijeme mogli pripremiti za prihvat teško ozlijeđenih.

"Ovakav tip masovnih nesreća izazov je za sve pripadnike hitnih službi – vatrogasce, policajce i medicinsku službu – i izuzetno je zahtjevno zbrinjavati pacijente u ovakvim okolnostima", poručila je.