PREBAČENI U ZAGREB
Opekline im zahvatile do 70 posto tijela: Četvero stradalih kod Omiša u kritičnom stanju
Četvero pacijenata teško stradalih u požaru kod Omiša prebačeno je iz KBC-a Split u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Svi su životno ugroženi, intubirani i na mehaničkoj ventilaciji, a liječnici se bore za njihove živote.
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Riječ je o tri muškarca i jednoj ženi u dobi od 18 do 46 godina, potvrdila je voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Klinike za traumatologiju doc. dr. sc. Tihana Magdić Turković.
Pacijenti su u zagrebačku bolnicu primljeni u petak oko 17.30 sati.
"Svi su teško opečeni, s opeklinama koje zahvaćaju od 40 do 50, pa sve do 70 posto tijela", rekla je liječnica.
Još nije poznato imaju li pacijenti i inhalacijske ili druge ozljede jer je dijagnostička obrada u tijeku. Trebala bi biti završena tijekom noći i u subotu ujutro.
"Borimo se za njihov život"
Stanje svih četvero pacijenata iznimno je teško.
"Svi su životno ugroženi i intubirani. Svi su mehanički ventilirani i zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak. U ovom trenutku borimo se za njihov život i pokušavamo stabilizirati vitalne funkcije", kazala je Magdić Turković.
Prema prvim procjenama liječnika, najmanje troje pacijenata očekuje dugotrajan oporavak.
"Troje će zahtijevati višemjesečno liječenje u našoj ustanovi", rekla je.
Magdić Turković zahvalila je kolegama iz Splita i hitnim službama koje su sudjelovale u zbrinjavanju ozlijeđenih, istaknuvši da su masovne nesreće poput požara kod Omiša velik izazov za cijeli sustav.
Posebno je pohvalila komunikaciju s medicinskim timovima u Splitu i ekipama na terenu, zahvaljujući kojoj su se u Zagrebu na vrijeme mogli pripremiti za prihvat teško ozlijeđenih.
"Ovakav tip masovnih nesreća izazov je za sve pripadnike hitnih službi – vatrogasce, policajce i medicinsku službu – i izuzetno je zahtjevno zbrinjavati pacijente u ovakvim okolnostima", poručila je.
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