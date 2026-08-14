U MREŽI 150 TISUĆA LJUDI?
Ruski operativci obučavali ljude u BiH i Srbiji za destabilizaciju Moldavije, tvrdi istraga NYT-a
Ruski operativci organizirali su obuke u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Rusiji u sklopu šire operacije čiji je cilj bio destabilizirati Moldaviju i utjecati na njezine izbore, objavio je New York Times u opsežnoj istrazi.
Istraga se temelji na razgovorima sa sudionicima operacija, moldavskim dužnosnicima te europskim i američkim obavještajnim izvorima, kao i na tisućama pregledanih dokumenata.
Prema NYT-u, kampovi su služili za pripremu proruskih Moldavaca za izazivanje nereda i ometanje izbora.
Jedan od sudionika obuke u BiH, Maxim Rosca, svjedočio je pred moldavskim sudom da ga je ruski instruktor udario u lice i izbio mu zub nakon što je odbio sudjelovati u jednoj aktivnosti.
U listopadu 2024. trojica sudionika kampa u BiH uhićena su po povratku u Moldaviju. Tužitelji tvrde da su kod njih pronađene komponente za dronove, uključujući dodatke za ispuštanje granata, te priručnik nazvan Ruska kuhinja: Abeceda domaćeg terorizma. NYT ne navodi gdje se točno kamp u BiH nalazio niti tko je omogućio njegovo održavanje, piše N1 BiH.
Obuke i u Srbiji i Rusiji
Najviše detalja poznato je o kampu koji je tijekom ljeta 2025. djelovao u zapadnoj Srbiji, nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora u Moldaviji. Sudionici, uglavnom Moldavci, dobivali su 400 dolara za trodnevnu ili četverodnevnu obuku.
Snimke pronađene na njihovim telefonima, prema moldavskim vlastima, prikazuju muškarce u maskirnoj odjeći i pancirkama kako treniraju s jurišnim puškama.
U kampu u blizini Moskve više od 100 mladih Moldavaca navodno je uvježbavalo izradu i korištenje zapaljivih sredstava i improviziranih eksploziva te uporabu dronova. Dvojica zapadnih obavještajnih dužnosnika rekla su NYT-u da je obuku nadgledala ruska vojna obavještajna služba GRU.
Uoči izbora u Moldaviji u rujnu 2025. operativci obučavani u Srbiji pripremali su se, prema moldavskim vlastima, za izazivanje nereda. Neki su navodno imali zapaljive naprave, dok su ruski hakeri istodobno pokušavali kompromitirati izborne sustave.
Moldavske vlasti provele su stotine racija i uhitile osobe povezane s operacijom, a ozbiljnije nasilje na kraju je izbjegnuto.
NYT: U mrežu uključeno više od 150.000 Moldavaca
Obuke su, prema istrazi, bile samo dio šire ruske operacije koja je uključivala dezinformacije, kibernetičke napade i kupnju glasova.
Dokumenti koje je pregledao NYT pokazuju da je u mrežu bilo uključeno više od 150.000 Moldavaca, dok su deseci tisuća aktivista navodno primali novac. U operaciju su, prema istim navodima, bili uključeni i pravoslavni svećenici kojima je plaćano da među vjernicima promiču protivljenje europskom putu Moldavije.
Zapadni obavještajni dužnosnici tvrde da je Moldavija jedan od glavnih prioriteta Kremlja zbog strateškog položaja između Ukrajine i Rumunjske.
Kremlj odbacuje optužbe. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je NYT-u da su tvrdnje o ruskom miješanju "potpuno neistinite“ i bez ikakvog temelja.
Moldavski dužnosnici, međutim, upozoravaju da prijetnja nije prošla.
"Dobili smo bitku. Ali nismo dobili rat“, poručio je direktor moldavske Agencije za kibernetičku sigurnost Mihai Lupascu.
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