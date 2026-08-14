Ruski operativci obučavali ljude u BiH i Srbiji za destabilizaciju Moldavije, tvrdi istraga NYT-a

U listopadu 2024. trojica sudionika kampa u BiH uhićena su po povratku u Moldaviju. Tužitelji tvrde da su kod njih pronađene komponente za dronove, uključujući dodatke za ispuštanje granata, te priručnik nazvan Ruska kuhinja: Abeceda domaćeg terorizma. NYT ne navodi gdje se točno kamp u BiH nalazio niti tko je omogućio njegovo održavanje, piše N1 BiH.