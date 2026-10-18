Ikona HNL-a napadnuta i teško ozlijeđena, ležala u lokvi krvi

Incident se dogodio u hodniku ispred svlačionica, desetak do petnaest minuta nakon završetka utakmice. Prema pisanju portala Sportalo , treneru Marsonije Veldinu Kariću prišao je otac jednog od mladih igrača, nezadovoljan minutažom i statusom svojeg sina u momčadi. Karić mu je navodno mirno odgovorio da je sastavljanje momčadi njegova odgovornost, da će mladić dobiti priliku kada za to dođe vrijeme te da treba nastaviti trenirati i raditi.