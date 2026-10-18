trener Marsonije
Ikona HNL-a napadnuta i teško ozlijeđena, ležala u lokvi krvi
Muškarac je zagrlio trenera Veldina Karića i rekao da je sve u redu, no odmah zatim snažno ga udario šakom u lice. Nakon udarca nastala je pomutnja, a napadač je pobjegao.
Oglas
Gostovanje Marsonije u Đakovu završilo je porazom 4:0, ali i ozbiljnim incidentom izvan terena. Prema neslužbenim informacijama sportski dužnosnik Dario Jurević fizički je napao trenera Marsonije Veldina Karića, navodno nezadovoljan time što njegov sin nije dobio priliku za nastup.
Incident se dogodio u hodniku ispred svlačionica, desetak do petnaest minuta nakon završetka utakmice. Prema pisanju portala Sportalo, treneru Marsonije Veldinu Kariću prišao je otac jednog od mladih igrača, nezadovoljan minutažom i statusom svojeg sina u momčadi. Karić mu je navodno mirno odgovorio da je sastavljanje momčadi njegova odgovornost, da će mladić dobiti priliku kada za to dođe vrijeme te da treba nastaviti trenirati i raditi.
Prema istim informacijama, muškarac je potom zagrlio trenera i rekao da je sve u redu, no odmah zatim snažno ga udario šakom u lice. Nakon udarca nastala je pomutnja, a napadač je pobjegao. Igrači Marsonije koji su ubrzo izašli iz svlačionica zatekli su Karića na podu, krvava i s teško ozlijeđenim nosom.
Karić je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu u Đakovu na daljnju medicinsku obradu. Prema prvim neslužbenim informacijama, sumnja se na prijelom nosa, no težina ozljede još nije službeno potvrđena. Policija je ubrzo locirala i privela osumnjičenog, a točne okolnosti incidenta i pravna kvalifikacija događaja bit će poznate nakon završetka kriminalističkog istraživanja.
Jurević je javnosti poznat i po incidentu iz listopada 2024. godine, kada je nakon utakmice Marsonije i Jadrana iz Luke Ploče fizički napao glavnog suca. Prema tadašnjem policijskom priopćenju, najprije je vikao i galamio, potom pljunuo suca i udario ga šakom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas