Nakon tragedije
Tomašević posjetio Jankomir, poznati detalji
Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević danas je sa svojim suradnicima posjetio Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan gdje je sudjelovao na višesatnom sastanku s v.d. ravnateljicom Lidijom Hrastić-Novak i njenim pomoćnicima nakon tragične smrti Kristiana Josipa Periša.
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Gradonačelnik Tomašević je s vodstvom bolnice razgovarao o dinamici provedbe nužnih mjera kako sa takva tragedija više ne bi ponovila.
Gradonačelnik je s ravnateljicom i njenim suradnicima razgovarao i o provedbi zaključaka sastanka s ministricom zdravstva Irenom Hrstić koji su usmjereni na izvještavanje Klinike prema Ministarstvu zdravstva o neželjenim događajima te na nastojanja da Klinika bude u mogućnosti zadržati dosadašnji opseg prijema novih pacijenata. Posebice se razgovaralo o zaključku sastanka između ministrice i gradonačelnika o potrebi osiguravanja dodatne kadrovske pomoći iz drugih zdravstvenih ustanova u Zagrebu kako bi se privremeno riješio trenutni nedostatak zaposlenika Klinike Sv. Ivan.
Gradonačelnik je nakon sastanka obišao odjele Klinike i razgovarao sa zaposlenicima bolnice. Naglasio je da će Grad Zagreb unutar svojih nadležnosti pružiti punu podršku Klinici u provođenju dogovorenih mjera kako bi se vratilo povjerenje građana u ovu zdravstvenu ustanovu.
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