Gradonačelnik je s ravnateljicom i njenim suradnicima razgovarao i o provedbi zaključaka sastanka s ministricom zdravstva Irenom Hrstić koji su usmjereni na izvještavanje Klinike prema Ministarstvu zdravstva o neželjenim događajima te na nastojanja da Klinika bude u mogućnosti zadržati dosadašnji opseg prijema novih pacijenata. Posebice se razgovaralo o zaključku sastanka između ministrice i gradonačelnika o potrebi osiguravanja dodatne kadrovske pomoći iz drugih zdravstvenih ustanova u Zagrebu kako bi se privremeno riješio trenutni nedostatak zaposlenika Klinike Sv. Ivan.