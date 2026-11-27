"Imali smo vrlo zanimljiv i vrlo nemiran studeni. Od najviše do najniže točke u studenome imali smo korekcije od 10 posto na indeksu S&P 500, tehnološki indeks Nasdaq 100 pao je 12 posto, a Nvidia gotovo 40 posto. Nakon toga smo prošlog ponedjeljka imali izniman dan kada smo ponovno sve vidjeli u plusu. Nvidia je porasla 30 posto, nakon čega je ponovno uslijedio pad", rekla je Drlje.