Nemiran mjesec
Velike oscilacije na burzama: Stručnjakinja otkrila što ulagači ne bi trebali činiti
Velike oscilacije na Wall Streetu i snažan pad vrijednosti tehnoloških dionica obilježili su studeni. O uzrocima potresa na financijskim tržištima, situaciji u Nvidiji i tome kako bi se investitori trebali ponašati u razdobljima neizvjesnosti u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić govorila je Ivana Drlje, predsjednica uprave InterCapital Digital Wealth Managementa.
"Imali smo vrlo zanimljiv i vrlo nemiran studeni. Od najviše do najniže točke u studenome imali smo korekcije od 10 posto na indeksu S&P 500, tehnološki indeks Nasdaq 100 pao je 12 posto, a Nvidia gotovo 40 posto. Nakon toga smo prošlog ponedjeljka imali izniman dan kada smo ponovno sve vidjeli u plusu. Nvidia je porasla 30 posto, nakon čega je ponovno uslijedio pad", rekla je Drlje.
Kao jedan od razloga za takva kretanja na tržištu izdvojila je američke međuizbore, na kojima su demokrati preuzeli oba doma Kongresa.
Dodatnu neizvjesnost izazvali su odlazak i povratak čelnika Nvidije Jensena Huanga, ali i podaci o inflaciji u SAD-u, koja je bila viša od očekivane.
"Sada je povećanje kamatnih stopa u Americi u prosincu izgledno. To znači skuplji novac, a skuplji novac znači i skuplje financiranje tih istih podatkovnih centara. Sve se to nadovezalo jedno na drugo, a rezultat je volatilnost koja na dioničkim tržištima zapravo nije ništa iznenađujuće. To je normalan dio tržišta", istaknula je.
Zašto je Huang toliko važan za Nvidiju?
Drlje je objasnila da je Huang osnovao Nvidiju prije 33 godine te da je od tada vodi na vrlo vizionarski način.
"Kompaniju vrijednu više od tri bilijuna dolara, s više od 30.000 zaposlenih, vodi više kao startup nego kao tradicionalnu korporaciju. To je omogućilo Nvidiji da postigne ovo što je postigla, ali je s druge strane teško zamisliti Nvidiju bez njega.
I sada, u kontekstu rastuće konkurencije, gdje i druge tehnološke firme, naravno da investiraju u svoje čipove, u unaprjeđenje tehnologije, pitanje je kako bez Huanga održati takvu dominaciju kakvu je Nvidia imala do sada", rekla je Drlje.
Drlje je ipak naglasila da situacija oko Huanga nije glavni pokretač zbivanja na tržištu.
"Koliko god Nvidia trenutačno dobro poslovala, a i ovog je mjeseca ostvarila rezultate bolje od očekivanih, pitanje je budućih zarada i koliko su investitori danas spremni platiti za njih", rekla je.
Što savjetuje investitorima?
Na pitanje kako bi se investitori trebali ponašati u ovakvim okolnostima, Drlje je odgovorila da je poruka uvijek ista, neovisno o tome prolaze li tržišta kroz dobra ili loša razdoblja.
"Ako ulažemo u dionice, moramo biti svjesni da su dionička tržišta volatilna. Nemoguće je da vrijednosti uvijek pravocrtno rastu. Imali smo razdoblje iznimno dobre izvedbe posljednjih nekoliko godina pa smo se već naviknuli na pozitivne prinose. Međutim, ako se vratimo nekoliko godina unatrag, svake godine imamo korekciju od otprilike 10 posto", objasnila je.
Istaknula je da nakon korekcija ne treba podlijegati emocionalnim reakcijama niti donositi odluke na temelju medijskih napisa koje investitori potencijalno ne razumiju u širem kontekstu.
"U kontekstu dugoročnog ulaganja, kakvo se općenito veže uz dionice, jedan mjesec ne bi trebao biti povod za izlazak s tržišta, pogotovo ne nakon korekcije, jer tada zapravo realiziramo gubitak", kazala je.
Dodala je da volatilnost može biti sastavni dio investicijskog plana onih koji redovito ulažu.
"Redovitim uplatama uprosječujemo cijenu po kojoj ulazimo na tržište. Kada tržište padne, možemo kupiti više za isti iznos novca", objasnila je.
"Ne treba ovisiti o jednoj jedinoj vijesti"
Posebno je istaknula važnost diverzifikacije, odnosno raspodjele ulaganja na različite dionice, sektore i tržišta.
"Poanta je imati dobar plan i dobro diverzificirati ulaganja. Ako smo uložili u samo jednu dionicu, primjerice Nvidiju, onda itekako ovisimo o svim rizicima o kojima smo danas govorili. Ako svoj portfelj rasporedimo na velik broj dionica, sektora i tržišta, onda ne ovisimo o jednoj jedinoj vijesti", zaključila je Drlje.
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