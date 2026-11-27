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Plenković o Crnoj Gori: "Ako netko ima pretenzije na kopno susjedne zemlje, onda još nismo zreli da dođe za isti europski stol"
Hrvatska podupire pristupanje Crne Gore Europskoj uniji i već joj 14 godina aktivno pomaže na tom putu, poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković iz Škabrnje, komentirajući odnose dviju država i poruke crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića iz Ohrida.
Obrazložio je osam otvorenih pitanja koja Hrvatska želi riješiti s Crnom Gorom, pozdravio dogovor o odšteti za logoraše Morinja te upozorio da bi dovođenje u pitanje utvrđene kopnene granice Hrvatska mogla protumačiti kao pretenzije na svoj teritorij.
Plenković pozdravio dogovor o odšteti za logoraše Morinja
Upitan je li za logoraše Morinja prihvatljivo 18 milijuna eura odštete, Plenković je istaknuo da je riječ o procesu koji traje nekoliko godina. Čestitao je ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu i njegovu timu, ministrima Tomi Medvedu i Davoru Božinoviću te svima koji su sudjelovali u tom procesu, a zahvalio je i partnerima u Crnoj Gori.
Riječ je o tome da je kroz Morinj prošlo 317 zarobljenika, zatočenika. Mnogi od njih tamo su bili maltretirani, mučeni, neki su i ubijeni. Danas ih je živo 260. Ova kompenzacija koju smo dogovorili odnosi se, naravno, i na one koji su danas živi, ali i 50.000 eura za one kojih više nema, dakle kompenzacija njihovim obiteljima, rekao je Plenković.
Ocijenio je da je riječ o dobrom dogovoru i jednoj od osam točaka koje su vrijednosnog karaktera i važne za nastavak europskog puta Crne Gore.
Hrvatska već 14 godina aktivno pomaže Crnoj Gori
Komentirajući poruku crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića iz Ohrida, koji je podsjetio na deklaraciju Hrvatskoga sabora iz 2011. godine o tome da Hrvatska neće kočiti približavanje zemalja u okružju europskim integracijama zbog bilateralnih pitanja, Plenković je naglasio da Hrvatska podupire članstvo Crne Gore u Europskoj uniji.
"Crna Gora 2012. krenula je u proces pristupnih pregovora. Dakle, već punih 14 godina Hrvatska aktivno pomaže Crnoj Gori. Hrvatska je Crnoj Gori ustupila prijevod cijele pravne stečevine Europske unije kao temelj za prilagodbu njihova zakonodavstva. Brojni hrvatski stručnjaci sudjelovali su u nizu njihovih reformskih procesa u različitim sektorima i resorima. Dosad je Hrvatska podržala ne samo otvaranje svih pregovaračkih poglavlja nego i zatvaranje njih više od 20," istaknuo je.
Dodao je da je Hrvatska tijekom cijelog tog procesa godinama upozoravala Crnu Goru na osam otvorenih pitanja.
Šest pitanja - vrijednosti koje svaka članica EU-a treba prihvatiti
Plenković je naveo da se prvo pitanje odnosi na poštovanje spomen-ploče kod logora Morinj, a drugo na postizanje dogovora o odšteti logorašima. Treće je pitanje promjena imena bazena u Kotoru, koji je nosio ime Zorana Gopčevića, poznatog vaterpolista iz vremena bivše države, podrijetlom iz Kotor Varoši u Bosni i Hercegovini, koji je tijekom agresije na Hrvatsku bio jedan od čuvara u logoru Morinj.
"Smatrali smo da je potpuno neprihvatljivo da jedan takav bazen nosi njegovo ime, ne s obzirom na njegovu vaterpolsku životnu dimenziju, nego onu iz vremena agresije na Hrvatsku", rekao je Plenković, dodavši da je crnogorska strana donijela odluku o promjeni imena i uklonila natpis s bazena.
Četvrto je pitanje dobivanje informacija o 14 osoba nestalih tijekom ratnih zbivanja 1991. godine, za koje Hrvatska traži podatke od Crne Gore.
"Tu još ne vidimo do kraja napredak. Stav je Crne Gore da su ti podaci na kraju završili u Beogradu. Mi očekujemo od njih da naprave dodatni napor u tom pogledu, ali čini mi se da tu čine iskorak", rekao je.
Peto pitanje odnosi se na procesuiranje ratnih zločina. Plenković je upozorio da je u Crnoj Gori vrlo malo ljudi procesuirano za ratne zločine počinjene tijekom agresije Miloševićeva režima na Hrvatsku. Istaknuo je da se o tome razgovara s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim odvjetništvom te da su crnogorskoj strani dostavljeni brojni podaci. Dodao je da daljnje postupanje nije zadaća crnogorske Vlade, nego tamošnjeg tužiteljstva.
Šesto je pitanje odšteta hrvatskim obiteljima koje žive u Crnoj Gori, kojima je, prema njegovim riječima, godinama na diskriminirajući način oduzimana imovina, a nisu dobile primjerenu odštetu.
"Crnogorska se strana tu poziva na neke sudske presude. Mi smatramo da te sudske presude nisu utemeljene na činjenicama niti su pravedne prema više od 50 obitelji Hrvata koje žive u Crnoj Gori. Njih je danas oko 6000", rekao je.
Naglasio je da je svih šest pitanja vrijednosnog karaktera i da su sastavni dio pregovaračkog poglavlja 23.
"To nisu bilateralna pitanja u smislu izmišljanja nekih problema koje sada Hrvatska želi staviti na dnevni red, nego su pitanje vrijednosti koje svaka članica, kada ulazi u Europsku uniju, treba prihvatiti", poručio je.
Povratkom broda Jadran simbolično bi se riješilo pitanje sukcesije
Preostala dva pitanja, objasnio je Plenković, povezana su s pregovaračkim poglavljem 31, koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku te načela dobrosusjedskih odnosa. Prvo se odnosi na školski brod Jadran, koji je na početku rata bio na remontu u Crnoj Gori i nikada nije vraćen u Hrvatsku, a čija je matična luka bila Split.
Plenković je podsjetio da je tadašnja Jugoslavenska ratna mornarica gotovo sve brodove, podmornice i naoružanje odvela u Crnu Goru te da je ukupna vrijednost te imovine bila procijenjena na oko 2,7 milijardi eura.
"Hrvatska želi na simboličan način zatvoriti tu temu. To je pitanje sukcesije imovine bivše SFRJ s Crnom Gorom, vezano za mornaricu. Želimo da se na simboličan način obavi restitucija, povrat školskog broda Jadran, čime bismo na simboličan način to pitanje zatvorili", rekao je.
Ocijenio je da to ne bi bila prevelika ni preteška gesta za Crnu Goru te da bi se poslije moglo razgovarati i o zajedničkoj obuci mornara i drugim oblicima suradnje. To su sve stvari koje se mogu dogovoriti u praksi, ali mi očekujemo jednu gestu, dodao je, podsjetivši da je brod prije pet mjeseci vidio tijekom boravka u Tivtu.
"Dogovorimo se o kopnenoj granici, razgraničenje na moru ostavimo za poslije"
Posljednje, osmo pitanje odnosi se na utvrđivanje kopnene granice između Hrvatske i Crne Gore. Plenković ga je nazvao najosjetljivijim i najvažnijim pitanjem, koje bi, prema hrvatskom stajalištu, za Crnu Goru trebalo biti možda i najlakše riješiti.
Podsjetio je na privremeni režim dogovoren prije više od 20 godina, koji potvrđuje načelo Badinterove komisije prema kojem su nekadašnje republičke granice u bivšoj SFRJ granice budućih država. Hrvatska, istaknuo je, želi potvrditi kopnenu granicu koju su tada prihvatili i crnogorski stručnjaci, u vrijeme dok su Srbija i Crna Gora još bile dio zajedničke države.
"Granica je utvrđena. Treba li nešto demarkacijski raditi, metar ovdje, metar ondje, to je tehničko pitanje, to uopće nije sporno. Ali ono što je utvrđeno jest da kopnena granica između Crne Gore i Hrvatske dotiče more na Konfinu", naglasio je.
Dodao je da prijedlog sporazuma koji je Hrvatska poslala crnogorskoj strani ima samo četiri članka te da nije riječ o nečemu složenom što zahtijeva mjesece ili godine proučavanja. Da bismo olakšali Crnoj Gori da to riješi, mi svjesno kažemo: dogovorimo se o kopnenoj granici, razgraničenje na moru ostavit ćemo za neko buduće vrijeme, rekao je Plenković.
Upitao je što je sporno u potvrđivanju granice ako postoji privremeni režim, načelo Badinterove komisije i suglasnost koju su svojevremeno dali crnogorski stručnjaci.
"Dovođenje u pitanje načela Badinterove komisije loš je signal"
Plenković je upozorio da bi dovođenje u pitanje načela prema kojem je nekadašnja republička granica postala državna granica bio loš signal za Hrvatsku.
"Ako je to nešto što crnogorska vlast danas, 2026. godine, dovodi u pitanje, mi to ne možemo tumačiti drukčije nego kao eventualne pretenzije na hrvatsko kopno. A ako netko ima pretenzije na kopno zemlje koja mu je susjedna i koja mu pomaže sve ove godine na putu u Europsku uniju, onda možda još nismo zreli da se dođe za isti europski stol, stol europske obitelji koja se zove Europska unija", poručio je.
Naglasio je da Hrvatska u cijelom procesu postupa transparentno te da je iste poruke iznosio crnogorskim medijima u Tivtu i prije nekoliko tjedana u Svetom Stefanu, na sastanku Berlinskog procesa. O tome, dodao je, na isti način razgovara s kolegama u Europskom vijeću, crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem, premijerom Milojkom Spajićem, ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem i članovima hrvatske Vlade.
"Mislim da su stvari rješive. Treba malo političke volje na crnogorskoj strani da se sve te stvari koje su, po meni, sasvim legitimne i opravdane riješe", istaknuo je.
"Hrvatska nema politiku blokiranja ulaska Crne Gore u EU"
Odbacujući tvrdnje da Hrvatska koči europski put Crne Gore, Plenković je kazao da bi se Crna Gora, kada bi Hrvatska doista vodila politiku blokiranja njezina ulaska u Europsku uniju, mogla naći u položaju Sjeverne Makedonije, koja, prema njegovim riječima, više od dva desetljeća čeka na početak pregovora.
"Usporedite pristup Hrvatske prema Crnoj Gori: pomažemo, dajemo pravnu stečevinu, stručnjaci dolaze, politički dajemo suglasnost na otvaranje i zatvaranje poglavlja, vodimo dijalog, nastojimo riješiti ova pitanja koja su desetljećima tu, a crnogorska strana nije pokazala dovoljnu volju da ih riješi", rekao je.
Podsjetio je da je Hrvatska podržala i ulazak Crne Gore u NATO te istaknuo da su današnji crnogorski čelnici mladi ljudi koji nisu osobno odgovorni za događaje iz prošlosti.
"To nije stvar njihove odgovornosti, nego su to pitanja koja smo naslijedili. Mi se u politici svaki dan bavimo barem s 30 do 40 posto tema koje smo naslijedili. Oni to jednostavno politički, po meni, mogu iznijeti i riješiti unutar svoje zemlje puno lakše nego ljudi koji su u to doba imali neke druge funkcije", smatra Plenković.
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