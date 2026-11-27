"To nije stvar njihove odgovornosti, nego su to pitanja koja smo naslijedili. Mi se u politici svaki dan bavimo barem s 30 do 40 posto tema koje smo naslijedili. Oni to jednostavno politički, po meni, mogu iznijeti i riješiti unutar svoje zemlje puno lakše nego ljudi koji su u to doba imali neke druge funkcije", smatra Plenković.