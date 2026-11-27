prosvjedi u francuskoj
Policija ispalila 22.000 granata sa suzavcem: Ono što su tisuće žene potom prijavile izazvalo je zabrinutost
Tisuće žena i djevojaka u Francuskoj prijavile su obilna krvarenja, poremećaje menstrualnog ciklusa, snažne bolove, pa čak i gubitak trudnoće nakon što su bile izložene suzavcu koji je policija koristila tijekom masovnih prosvjeda u listopadu. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju na moguće dugoročne posljedice za reproduktivno zdravlje, dok francuske vlasti odbijaju obustaviti uporabu suzavca, piše Guardian.
Francuska policija samo je tijekom prosvjeda 17. listopada ispalila oko 22.000 granata sa suzavcem, što odgovara prosjeku od dvije granate svake tri sekunde tijekom deset sati policijske operacije.
Feministički kolektiv "Lacrymos de Sang", osnovan radi istraživanja mogućih posljedica suzavca za reproduktivno zdravlje, prikupio je svjedočanstva više od 9.200 žena i djevojaka, među kojima su i srednjoškolke. Čak 94 posto ispitanica prijavilo je ginekološke tegobe nakon izlaganja suzavcu.
Simptomi su uključivali snažne grčeve maternice, neuobičajeno obilna krvarenja i izostanak menstruacije. Pojedine žene opisale su bolove toliko intenzivne da nisu mogle hodati ili odlaziti na posao, dok su druge krvarile tjednima.
Dvije ispitanice navele su da su hospitalizirane zbog anemije uzrokovane velikim gubitkom krvi. Krvarenja su prijavile i žene koje su prošle kroz menopauzu, koristile hormonsku kontracepciju ili primale terapiju testosteronom.
"Izgubila sam bebu u sedmom mjesecu trudnoće"
Posebno zabrinjavaju svjedočanstva trudnica. Od 47 trudnica koje su prijavile izloženost suzavcu, njih 15 navelo je da je izgubilo trudnoću, dok ih je 17 imalo kontrakcije, bolove ili krvarenje. Dvije su morale potražiti hitnu ginekološku pomoć.
Jedna je žena ispričala da je bila izložena suzavcu dok je šetala psa. Nakon toga počela je intenzivno povraćati i obilno krvariti.
"Imala sam osjećaj kao da mokrim. Izgubila sam bebu u sedmom mjesecu trudnoće", navela je.
Prema prikupljenim podacima, posebno su bile pogođene djevojke mlađe od 20 godina, koje su prijavljivale više simptoma i njihovu bržu pojavu u odnosu na starije ispitanice.
Solène Rougé, doktorandica neuroendokrinologije koja je predvodila analizu svjedočanstava, ističe da stres može poremetiti menstrualni ciklus, ali da nije dovoljno objašnjenje za sve prijavljene tegobe.
"Stres može poremetiti menstrualni ciklus, uzrokovati raniji ili kasniji dolazak menstruacije, ali ne može objasniti obilna krvarenja kod osoba koje su prošle kroz menopauzu, kao ni spontane pobačaje", rekla je.
Obilna krvarenja, nesanica i gubitak kose
Među ženama koje su govorile za Guardian je i 46-godišnja Naima Di Pjero, koja boluje od endometrioze i koristi kontracepcijske pilule kako bi zaustavila menstrualni ciklus.
Dva dana nakon što je bila izložena suzavcu na prosvjedu 17. listopada počela je obilno krvariti. Krvarenje je trajalo deset dana, a potom su se pojavili krvni ugrušci i iscrpljujući grčevi. Zbog bolova ne može normalno spavati i uzima lijekove protiv bolova.
"Nikada nisam bila toliko umorna. Nosim maramu jer mi ispada i kosa", ispričala je.
Slično iskustvo imala je i 20-godišnja studentica Luiza Martin, koja zbog hormonskog poremećaja godinama ima vrlo rijetke menstruacije. Nakon prosvjeda počela je neuobičajeno obilno krvariti, a ubrzo je doznala da su i njezine tri sestre, koje su sudjelovale u prosvjedima, primijetile promjene menstrualnog ciklusa.
Znanstvenici upozoravaju na nedostatak istraživanja
Guardian navodi da postoji vrlo malo znanstvenih istraživanja o utjecaju suzavca na reproduktivno zdravlje žena. Većina dosadašnjih toksikoloških istraživanja kemijskog spoja CS, koji se najčešće koristi u suzavcu, potječe iz osamdesetih godina prošlog stoljeća i provedena je na mužjacima životinja.
Postoje samo dvije recenzirane znanstvene studije o menstrualnim poremećajima nakon izlaganja suzavcu. Nijedna nije utvrdila izravnu uzročno-posljedičnu vezu, ali su istraživači identificirali nekoliko mogućih bioloških mehanizama koji bi mogli objasniti prijavljene simptome.
Liječnica Maha Eid, ginekologinja u pariškom rodilištu Port-Royal, rekla je da je nekoliko dana nakon prosvjeda pregledala više pacijentica s iscrpljujućim menstrualnim bolovima i pogoršanjem simptoma endometrioze.
"Bez dodatnih istraživanja ne mogu donijeti čvrste zaključke. Ono što već znamo jest da, ovisno o intenzitetu i trajanju izloženosti, CS može aktivirati receptore koji se nalaze i u sluznici maternice. To bi moglo izazvati kontrakcije maternice i predstavljati rizik u ranoj trudnoći", objasnila je.
Slične tegobe žene su prijavljivale nakon uporabe suzavca tijekom prosvjeda u Hong Kongu 2019. godine, prosvjeda pokreta Black Lives Matter u SAD-u 2020. godine, kao i prosvjeda zbog rata u Gazi i imigracijske politike tijekom 2024. i 2025. godine.
Francuska vlada odbija obustaviti uporabu suzavca
Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez izjavio je 2. studenoga pred parlamentom da je vlada provela vlastita istraživanja 2021. i 2022. godine, koja nisu pokazala posebne zdravstvene rizike povezane s izlaganjem suzavcu.
Na temelju toga vlasti su odlučile da neće obustaviti njegovu uporabu. Međutim, nijedno od tih istraživanja nije objavljeno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare