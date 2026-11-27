Slično iskustvo imala je i 20-godišnja studentica Luiza Martin, koja zbog hormonskog poremećaja godinama ima vrlo rijetke menstruacije. Nakon prosvjeda počela je neuobičajeno obilno krvariti, a ubrzo je doznala da su i njezine tri sestre, koje su sudjelovale u prosvjedima, primijetile promjene menstrualnog ciklusa.