Prema njegovim riječima, prva tri kvartala - kada se gleda prosjek, su upravo na toj razini, a vlada očekuje i da četvrti bude na oko 2,3 posto rasta, čime se, kako je rekao, potvrđuju i vladina očekivanja za 2027. godinu o rastu od 2,1 posto i smanjenju stope inflacije na 2,7 posto te udjelu javnog duga u BDP-u od 55,3 posto.