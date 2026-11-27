"njihovo čistunstvo"
Plenković prozvao Možemo zbog Đulića: "Dobro da ga nisu stavili u Upravno vijeće Jankomira"
Premijer Andrej Plenković prozvao je u petak Možemo! zbog dvostrukih kriterija nakon što je član te stranke Goran Đulić, protiv kojeg je USKOK podigao optužnicu u aferi Hipodrom, imenovan predsjednikom Vijeća za prevenciju kriminala zagrebačke gradske četvrti Trnje.
„To govori o čistunstvu Možemo!, o dvostrukim kriterijima i svemu onome na što smo upozoravali”, rekao je Plenković tijekom boravka u Škabrnji na novinarski upit o Đulićevu imenovanju.
Đulić, koji je ujedno predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje, na novu je dužnost imenovan u utorak.
Plenković je, rekavši da se upravo vratio iz Bruxellesa, ironično komentirao i medijski tretman tog imenovanja, ustvrdivši da portali vjerojatno „pršte o tome i svi samo o tome govore”.
„Rugam se, zato nisam ni znao. Ali da je možda ovaj bio iz HDZ-a, možda bih čuo i ja, ovako nisam”, kazao je.
„Dobro da ga nisu stavili u Upravno vijeće Jankomira”, dodao je Plenković, referirajući se na Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan.
Benčić: Optužnica protiv Đulića još nije potvrđena
Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić izjavila je ranije da optužnica protiv Đulića još nije potvrđena te da će, utvrdi li sud njegovu krivnju, biti isključen iz stranke u skladu s njezinim Etičkim kodeksom.
Pojasnila je da je u Hrvatskoj praksa da predsjednici vijeća gradskih četvrti ujedno predsjedaju vijećima za prevenciju kriminala, koja su savjetodavna tijela bez ovlasti odlučivanja, vlastitog proračuna i mogućnosti raspolaganja sredstvima.
Benčić je odbacila tvrdnje da brani Đulića, kao i ocjene da između HDZ-a i Možemo! nema razlike u postupanju u takvim slučajevima. Istaknula je da Možemo! među svojim članovima nema osoba osuđenih za korupciju, pa ni onih s potvrđenom optužnicom.
Plenković: Rast BDP-a od 2,9 posto potvrđuje Vladinu prognozu rasta
Međugodišnji rast BDP-a od 2,9 posto u trećem kvartalu potvrđuje vladinu prognozu o ukupnom gospodarskom rastu u 2026. godini od 2,3 posto, uz nastavak rasta i smanjenje stope inflacije u 2027. godini, rekao je Andrej Plenković.
"Na taj način se potvrđuju prognoze vlade da bi gospodarski rast u 2026. godini trebao dosegnuti 2,3 posto", rekao je Plenković, koji ističe da je zadovoljan najnovijim pokazateljima.
Prema njegovim riječima, prva tri kvartala - kada se gleda prosjek, su upravo na toj razini, a vlada očekuje i da četvrti bude na oko 2,3 posto rasta, čime se, kako je rekao, potvrđuju i vladina očekivanja za 2027. godinu o rastu od 2,1 posto i smanjenju stope inflacije na 2,7 posto te udjelu javnog duga u BDP-u od 55,3 posto.
Hrvatska je, rekao je Plenković, daleko od bilo kakve procedure prekomjernog proračunskog manjka ili makroekonomskih neravnoteža, unatoč svim krizama.
"Vodimo računa da, onoliko koliko zarađujemo, kad je riječ o mastriškim kriterijima o proračunskom deficitu, bude i ono što stavljamo u prioritetne rashode", rekao je Plenković.
Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je petak prvu procjenu, prema kojoj je BDP u trećem tromjesečju realno porastao za 2,9 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.
To je 23. uzastopni kvartal kako gospodarstvo raste i to brže nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 1,7 posto.
Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u trećem kvartalu za 2,8 posto na godišnjoj razini, znatno brže u odnosu na 0,5 posto u prethodnom tromjesečju.
Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, za 2,3 posto, dok su u prethodnom kvartalu porasle 1,5 posto.
Državna potrošnja porasla je za 4,3 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 2 posto.
Izvoz roba i usluga porastao je, pak, za 0,1 posto na godišnjoj razini, sporije u odnosu na 2,8 posto u prethodnom kvartalu.
Pritom je izvoz roba porastao za 6,8, dok je izvoz usluga pao za 4,1 posto.
Uvoz roba i usluga povećan je, pak, za 9,3 posto, znatno brže u odnosu na 3,1-postotni rast u prethodnom kvartalu.
Pritom je uvoz roba porastao za 10,2, a usluga za 5,1 posto.
Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u trećem tromjesečju poraslo za 1,2 posto na kvartalnoj, a 2,9 posto na godišnjoj razini.
Tako je rast domaćeg gospodarstva i dalje znatno brži u odnosu na prosjek u Europskoj uniji (EU), od 0,5 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini poraslo za 1,5 posto.
Gospodarstvo eurozone je u tom tromjesečju poraslo 0,4 posto na kvartalnoj, a 1,3 posto na godišnjoj razini.
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