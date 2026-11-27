Osnivanje holdinga
Velike promjene za Croatia Airlines? Ponovno aktualizirana ideja stara sedam godina
Ako se projekt realizira, Hrvatska bi mogla dobiti novi model upravljanja zrakoplovnim sektorom, u kojem bi se poslovanje zračnih luka i nacionalnog avioprijevoznika promatralo kao dio jedinstvenog sustava.
Hrvatska ponovno razmatra mogućnost osnivanja velikog zrakoplovnog holdinga u kojem bi se našli Croatia Airlines i šest hrvatskih zračnih luka, piše specijalizirani portal Croatian Aviation.
Kako doznaju, Ministarstvo radi na novom prijedlogu koji bi trebao definirati model osnivanja takvog holdinga, a jedna od ključnih ideja jest povezivanje poslovanja hrvatskih zračnih luka s poslovanjem Croatia Airlinesa.
Model koji je već razmatran 2019. godine
Ovo nije prvi put da se u Hrvatskoj razmatra takva mogućnost. Slična ideja pojavila se još 2019. godine, kada su financijski savjetnici angažirani u procesu dokapitalizacije Croatia Airlinesa razrađivali nekoliko mogućih modela za budućnost nacionalnog avioprijevoznika.
Jedan od tada razmatranih modela predviđao je osnivanje holdinga koji bi objedinio Croatia Airlines i šest hrvatskih zračnih luka: Split, Dubrovnik, Zadar, Pulu, Rijeku i Osijek. Zračna luka Zagreb nije obuhvaćena prijedlogom zbog postojećeg koncesijskog modela upravljanja koji vrijedi do 2042. godine.
Ideja je tada izazvala značajan interes javnosti, ali i određene otpore, posebno zbog činjenice da su pojedine zračne luke ostvarivale značajnu dobit, dok je Croatia Airlines poslovala s gubitkom, stanje u tom smislu nije drugačije ni danas.
Ponovno aktualiziran isti koncept
Prema informacijama kojima portal Croatian Aviation raspolaže, jedan od ključnih elemenata novog prijedloga odnosi se upravo na stvaranje holdinga u kojem bi bile sve hrvatske zračne luke u većinski državnom vlasništvu (Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik i Osijek) te nacionalni prijevoznik, Croatia Airlines.
Takav bi model omogućio da se dio dobiti koju ostvaruju hrvatske zračne luke koristi za financiranje poslovanja Croatia Airlinesa, čime bi se unutar jedinstvenog sustava pokušala ostvariti financijska ravnoteža.
Riječ je o potencijalno značajnoj promjeni dosadašnjeg načina upravljanja hrvatskim zrakoplovnim sektorom. Umjesto odvojenog poslovanja zračnih luka i avioprijevoznika, država bi kroz zajednički holding mogla uspostaviti koordiniraniji sustav upravljanja zračnom infrastrukturom i nacionalnim avioprijevoznikom.
Brojna otvorena pitanja
Takav model otvara i niz pitanja koja ostaju neodgovorena već 7 godina od kad se ova tema krenula aktivno spominjati, posebno u kontekstu vlasničke strukture hrvatskih zračnih luka, u kojima uz državu sudjeluju i jedinice lokalne i regionalne samouprave.
Dodatno, potrebno je razmotriti usklađenost predloženog modela s europskim pravilima o tržišnom natjecanju i državnim potporama, s obzirom na to da bi financiranje gubitaka avioprijevoznika sredstvima profitabilnih zračnih luka zahtijevalo odgovarajući pravni i financijski okvir.
Nije poznato hoće li novi prijedlog predviđati isključivo objedinjavanje vlasničkih udjela ili i uspostavljanje jedinstvenog operativnog i financijskog upravljanja cijelim sustavom.
Također, zasad nema službene potvrde Ministarstva o sadržaju i dinamici izrade prijedloga niti je poznato kada bi eventualni zakonski okvir mogao biti predstavljen javnosti.
Ako se projekt realizira, Hrvatska bi mogla dobiti novi model upravljanja zrakoplovnim sektorom, u kojem bi se poslovanje zračnih luka i nacionalnog avioprijevoznika promatralo kao dio jedinstvenog sustava.
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