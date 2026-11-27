"The Body"
Gotovo 200.000 ljudi potpisalo peticiju za uklanjanje nove Netflixove serije: Gledanost potom skočila
Nova Netflixova serija našla se u središtu ozbiljne polemike nakon što su pojedinci optužili produkciju za vrijeđanje kršćanskih vjerskih osjećaja i neprimjeren prikaz religijskih motiva.
Reakcije su otišle toliko daleko da se vjernike poziva na bojkot, a pokrenuta je i peticija kojom se od čelnika platforme traži da spornu seriju uklone iz ponude.
Riječ je o seriji "The Body", iza koje stoji Quinn Shephard, a čija je priča izazvala nezadovoljstvo zbog načina na koji obrađuje teme satanizma, vjere i katoličke tradicije, piše Unilad.
Sporna scena izazvala lavinu reakcija
U središtu radnje nalazi se skupina učenica katoličke srednje škole koje tijekom proslave Noći vještica 2004. godine sudjeluju u simulaciji satanističkog obreda. Situacija poprima dramatičan obrat kada jedna od djevojaka, predstavljena kao nevina žrtva rituala, završi u komi, nakon čega među ljudima zavlada opća panika.
Posebno su kritizirani pojedini motivi korišteni u seriji, uključujući prikaz trnove krune. Protivnici serije smatraju da se time prelazi granica umjetničke slobode i zadire u simbole koji imaju posebno značenje za kršćane.
Jedna od zamjerki odnosi se i na mogućnost da gledatelji steknu pogrešnu predodžbu o povezanosti molitve i đavolskih rituala.
Svećenik podsjetio na povijesni bojkot Hollywooda
Među najglasnijim kritičarima našao se otac Louis Monica iz crkve svetog Pija X. u Broomallu, u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji. Tijekom propovijedi otvoreno je govorio protiv serije, a njegove je poruke prenijela organizacija CatholicVote.
Svećenik je priznao da ga je sadržaj o kojem je čitao duboko uznemirio, ocijenivši produkciju kao "potpuno ismijavanje katoličke vjere".
Svoj poziv vjernicima na reakciju povezao je s događajem iz 1934. godine, kada je kardinal Dennis Dougherty organizirao prosvjed protiv Hollywooda. Tadašnja inicijativa Katoličke crkve na području Philadelphije bila je usmjerena na bojkot kina zbog, kako je tada ocijenjeno, negativnog moralnog utjecaja filmske industrije.
Kampanja je imala značajan odaziv – više od 300.000 katolika podržalo je bojkot, a u pojedinim sredinama prihodi od prodaje kinoulaznica pali su i do 20 posto.
Peticija protiv serije dobila veliku podršku
Organizacija CitizenGO pokrenula je internetsku peticiju upućenu Peteru Riceu, direktoru Netflixova sektora za sadržaj.
Od kompanije se zahtijeva da povuče seriju "The Body" iz svoje ponude, a prema podacima dostupnima u trenutku objave izvješća, peticiju je podržalo više od 184.500 ljudi.
Ipak, kontroverza bi mogla donijeti i neočekivanu korist samoj produkciji. Umjesto da zanimanje publike splasne, serija se našla među najgledanijim naslovima na platformi. Na svjetskoj razini zauzela je treće mjesto, dok je na američkom tržištu stigla do drugog mjesta, iza ostvarenja "Taken: Natalee Holloway".
Odgovor autorice
Quinn Shephard odgovorila je na kritike. U razgovoru za Variety branila je koncept serije, ističući da je i sama zainteresirana za duhovna pitanja te da je tijekom pripreme projekta razgovarala s različitim ljudima o njihovim osobnim iskustvima i odnosu prema vjeri.
Svoj kreativni pristup opisala je kao pozitivan prema duhovnosti, ali istodobno kritički usmjeren prema sustavima i institucijama.
"Nadam se da se kroz seriju vidi da svi mi koji smo radili na njoj imamo vrlo pozitivan odnos prema vjeri, ali i kritički stav prema institucijama i sustavima", kazala je.
Zasad nema javnog odgovora Netflixa ni Petera Ricea na zahtjeve organizacije CitizenGO i pozive na bojkot.
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