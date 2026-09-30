Sabor raspravlja o izvješću državnog odvjetnika

Ukupno je lani riješeno 242.391 predmet, gotovo pet posto više nego godinu ranije, broj novozaprimljenih predmeta bio je u blagom je padu, a broj neriješenih predmeta na kraju godine smanjen je za oko 15 posto na 48.908. Tako je udio neriješenih predmeta u ukupnom broju predmeta u radu pao na 16,8 posto, dok se u prethodnim godinama kretao oko 20 posto.