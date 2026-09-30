TURUDIĆ PRED ZASTUPNICIMA
Sabor raspravlja o izvješću državnog odvjetnika
Saborski zastupnici u srijedu nastavljaju s radom raspravom o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. godini, tijekom koje je, navodi, povećana učinkovitost te je preokrenut trend rasta broja neriješenih predmeta
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Tijekom 2025. državna odvjetništva riješila su više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke, navodi se u izvješću na koje je Vlada dala pozitivno mišljenje te predložila Saboru da ga prihvati.
Ukupno je lani riješeno 242.391 predmet, gotovo pet posto više nego godinu ranije, broj novozaprimljenih predmeta bio je u blagom je padu, a broj neriješenih predmeta na kraju godine smanjen je za oko 15 posto na 48.908. Tako je udio neriješenih predmeta u ukupnom broju predmeta u radu pao na 16,8 posto, dok se u prethodnim godinama kretao oko 20 posto.
Stopa ažurnosti porasla je s 98 na 104 posto, što znači da su državna odvjetništva rješavala i zaostale predmete. Uz to, prosječno vrijeme potrebno za rješavanje dodatno je skraćeno, a povećan je i broj riješenih predmeta po rješavatelju.
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