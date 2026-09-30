Profesor iz BiH vodi "trezor sudnjeg dana". Čuva više od 1,4 milijuna uzoraka: "Poput crne kutije"

"Najzanimljivije kod ovog posla jest koliko je raznolik. Svaki tjedan na svoj popis dodam nešto novo. Još uvijek učim, ali prije nego što sam preuzeo Svalbard već sam vodio banku gena. Dakle, bio sam „s druge strane“. Prijelaz na ovu funkciju prošao je odlično jer svog prethodnika poznajem već 20 godina. A budući da je ovaj projekt rezultat suradnje norveškog Ministarstva poljoprivrede i hrane, Global Crop Diversity Trusta i Nordijskog centra za genetske resurse (NordGen), uvijek imam osjećaj da je netko uz mene i da mi može pomoći kada se pojavi novi izazov", rekao je.