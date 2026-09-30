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berlin

Kupio rabljeni auto, već iduće noći doživio šok: Vozilo mu planulo na autocesti

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 09:51
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Automobil, auto UNSPALSH
Jasper on Unsplash

Mladić iz Mainza kupio je 29. rujna rabljeni automobil u Berlinu, no zadovoljstvo novom kupnjom trajalo je manje od 24 sata. Na putu prema kući vozilo mu se zapalilo na autocesti A5.

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Drama se dogodila oko 1:30 ujutro 30. rujna, na dionici između čvora Hattenbach i izlaza Alsfeld/Ost. Na 383. kilometru autoceste iz motornog prostora iznenada je počeo sukljati plamen.

Vozač (24) je brzo reagirao, zaustavio automobil na zaustavnoj traci i zajedno sa suputnikom napustio vozilo. Obojica su srećom prošla bez ozljeda.

Nedugo zatim automobil je u potpunosti zahvatio požar. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci iz Alsfelda, koji su ugasili vatru i spriječili daljnje širenje.

Zbog intervencije je autocesta A5 u smjeru juga bila potpuno zatvorena oko pola sata. Nakon gašenja požara izgorjeli automobil uklonjen je s autoceste i odvezen.

Prema prvim informacijama, najvjerojatniji uzrok požara bio je tehnički kvar, piše Fenix.

Procjenjuje se da je nastala materijalna šteta od oko 2500 eura.

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Teme
automobil berlin njemačka zapaljeni automobil

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