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Jedinstvena počast

Modrić večeras ima drugačiji dres od svojih suigrača, evo što znače dvije posebne oznake

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N1 Info
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17. lip. 2026. 22:07
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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia REUTERS/Issei Kato
REUTERS/Issei Kato

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Dallasu kreće u nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Engleske. Izbornik Zlatko Dalić iznenadio je izborom početne postave, u kojoj nema Mata Kovačića.

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Hrvatska će protiv Engleske nastupiti u gostujućoj kombinaciji, odnosno u plavim dresovima. Ipak, jedan dres bit će poseban – onaj kapetana Luke Modrića.

On će na svom dresu imati dodatne detalje koji predstavljaju njegova postignuća.

Na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku posebne oznake dobili su igrači s određenim povijesnim uspjesima.

Zlatnu oznaku s logom turnira na rukavu nose reprezentacije koje su ranije osvajale naslov svjetskog prvaka, dok ostale selekcije imaju crne ili bijele oznake, ovisno o boji rukava.

Odabrani igrači mogu imati i dodatne oznake poput "Debut", koja označava nogometaše kojima je ovo prvo Svjetsko prvenstvo. Tu su i oznake za osvajače Zlatne kopačke i Zlatne rukavice, namijenjene bivšim najboljim strijelcima i vratarima turnira.

Modrićev dres sa dvije posebne oznake

Kapetan Hrvatske na svom dresu nosi oznake "Legacy" i "Golden Ball 2018".

Oznaka "Legacy" pripada igračima koji su nastupili na pet ili više Svjetskih prvenstava. Osim Modrića, tu oznaku imaju još samo rijetki velikani poput Cristiana Ronalda, Lionela Messija, Manuela Neuera i Yuta Nagatoma, prenosi Index.

Druga oznaka, "Golden Ball 2018", podsjeća na Modrićev povijesni uspjeh kada je na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji proglašen najboljim igračem turnira.

Na aktualnom prvenstvu samo dvojica nogometaša nose oznaku za osvajača Zlatne lopte Svjetskog prvenstva – Luka Modrić i Lionel Messi. Obojica su jedini igrači na turniru koji su ranije osvojili nagradu za najboljeg igrača jednog Mundijala.

Teme
luka modrić sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

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