Tko će naslijediti Putina? "Postoji opasnost da nikad neće htjeti otići"

Govoreći o povijesti spora, podsjetio je da je Krim 1954. odlukom sovjetskih vlasti prešao iz sastava Rusije u sastav Ukrajine te da su se pitanja njegova statusa pojavljivala i nakon raspada Sovjetskog Saveza. Naglasio je, međutim, da je stav međunarodnog prava i međunarodne zajednice da nema nasilne promjene granica.