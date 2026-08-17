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izdana upozorenja

Stigla najavljena promjena vremena

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17. kol. 2026. 21:00
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17.08.2026., Zagreb - U kasnim popodnevnim satima pala je kisa i donijela dugoocekivano osvjezenje na zagrebacke ulice. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Stigla je najavljena promjena vremena. U večernjim satima fronta je iz Slovenije došla u Hrvatsku. Kiša praćena grmljavinom počela je padati u Zagrebu, a nevrijeme je zahvatilo većinu sjeverozapada zemlje.

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Na autocesti A1 automobili su zbog jake kiše stali u zaustavnu traku.

"﻿Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog povremeno obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). ﻿

Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju", objavio je Hrvatski autoklub.

Navečer se očekuju obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, a prolazno je moguć i olujni vjetar. DHMZ je za gotovo cijelu Hrvatsku izdao upozorenja žute i narančaste boje zbog grmljavine i mogućih pljuskova.

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hak hrvatski autoklub promjena vremena vrijeme

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