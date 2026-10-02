Upoznao ženu preko aplikacije pa joj prijetio objavom eksplicitne snimke: Izvukao 2700 eura

Sumnja se da je 40-godišnjak od 22. do 30. rujna, u namjeri da se imovinski okoristi, stupio u kontakt s 39-godišnjakinjom te se s njom našao na području Maksimira i odmah nakon zajedničkog druženja zaprijetio objavljivanjem eksplicitne snimke ukoliko mu ne uplati novac na račun.