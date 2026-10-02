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IZNUDA U ZAGREBU

Upoznao ženu preko aplikacije pa joj prijetio objavom eksplicitne snimke: Izvukao 2700 eura

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Hina
|
02. lis. 2026. 10:00
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muskarac i zena
Ilustracija je generirana AI-jem

Zagrebačka policija prijavila je 40-godišnjaka koji je od 39-godišnjakinje iznudio 2700 eura, nakon što je s njom stupio u kontakt preko aplikacije za upoznavanje i potom zaprijetio da će objaviti snimku eksplicitnog sadržaja, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

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Sumnja se da je 40-godišnjak od 22. do 30. rujna, u namjeri da se imovinski okoristi, stupio u kontakt s 39-godišnjakinjom te se s njom našao na području Maksimira i odmah nakon zajedničkog druženja zaprijetio objavljivanjem eksplicitne snimke ukoliko mu ne uplati novac na račun.

U narednih tjedan dana 40-godišnjak joj je učestalo sa svog mobitela slao prijeteće poruke te je oštećena iz straha da osumnjičeni ne objavi navedenu snimku na internetu u nekoliko navrata uplatila novac dok su te prijetnje kod nje izazvale osjećaj uznemirenosti i straha pa se ispravno obratila policiji. 

Osumnjičeni je istog dana uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, kažu u policiji.

Dodaju da je osumnjičeni, nakon dovršenog istraživanja, u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Teme
eksplicitne snimke iznuda prijetnja prijetnje ucjena

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