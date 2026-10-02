Iskra i Hyundai udružuju snage: Šibenik i Rijeka u planovima za nove vojne i civilne brodove

Stoga partnerstvo Iskra brodogradilišta i HD Hyundai Heavy Industriesa, jednog od najvećih i tehnološki najnaprednijih brodograđevnih sustava na svijetu, predstavlja važan iskorak ne samo za hrvatsku brodogradnju, već i za pozicioniranje Hrvatske kao relevantnog sudionika europskog obrambenog i brodograđevnog lanca vrijednosti, dodaje se.