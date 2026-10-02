SNAŽNI PARTNER IZ J. KOREJE
Iskra i Hyundai udružuju snage: Šibenik i Rijeka u planovima za nove vojne i civilne brodove
Iskra brodogradilište i HD Hyundai Heavy Industries (HHI), potpisali su u Šibeniku sporazum o suradnji kojim su uspostavili okvir za dugoročnu stratešku suradnju u području obrambene i civilne brodograđevne industrije, izvijestilo je u petak Iskra brodogradilište.
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Sporazum dolazi u trenutku kada Europa značajno povećava ulaganja u obrambene sposobnosti, sigurnost pomorskih granica i jačanje vlastitih industrijskih kapaciteta, kaže se u priopćenju.
Stoga partnerstvo Iskra brodogradilišta i HD Hyundai Heavy Industriesa, jednog od najvećih i tehnološki najnaprednijih brodograđevnih sustava na svijetu, predstavlja važan iskorak ne samo za hrvatsku brodogradnju, već i za pozicioniranje Hrvatske kao relevantnog sudionika europskog obrambenog i brodograđevnog lanca vrijednosti, dodaje se.
Suradnja obuhvaća zajedničke aktivnosti povezane s budućim programima Hrvatske ratne mornarice, uključujući projekt višenamjenskih korveta, ali i otvara prostor za razvoj šireg spektra projekata u području vojne, trgovačke i specijalizirane brodogradnje.
Posebnu važnost partnerstvu, kako se navodi, daje nedavna Iskrina akvizicija Brodogradilišta 3. Maj Rijeka. Ocjenjuje se da je tim preuzimanjem "stvoren jedan od najvećih i najznačajnijih brodograđevnih sustava u Hrvatskoj, koji objedinjuje proizvodne kapacitete Šibenika i Rijeke te više od stoljeća hrvatske brodograđevne tradicije, znanja i industrijske izvrsnosti".
Predsjednik Uprave Iskra brodogradilišta i 3. Maj brodogradilišta Rijeka Roko Vuletić izjavio je da sporazum predstavlja mnogo više od suradnje na pojedinačnom projektu.
"U svjetlu preuzimanja Brodogradilišta 3. Maj, Iskra brodogradilište danas raspolaže kapacitetima koji omogućuju sudjelovanje u najsloženijim europskim i međunarodnim pomorskim projektima. Partnerstvo s HD Hyundai Heavy Industriesom potvrđuje da Hrvatska može biti dio nove europske industrijske i obrambene arhitekture te aktivno doprinositi razvoju naprednih brodograđevnih rješenja za domaće i međunarodno tržište", rekao je Vuletić.
Iskra brodogradilište je hrvatska brodograđevna grupacija sa sjedištem u Šibeniku. Nakon preuzimanja Brodogradilišta 3. Maj Rijeka, grupacija je postala jedan od najvećih brodograđevnih sustava u Hrvatskoj, s kapacitetima za gradnju, remont i integraciju složenih komercijalnih, specijaliziranih i vojnih plovila.
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