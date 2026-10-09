došlo do preokreta?
Španjolci: Mijenjaju se planovi oko Livakovića?
Dominik Livaković najavljivao se u prvih 11 u subotnjoj utakmici između Barcelone i Getafea u La Ligi, ali čini se da se dogodio preokret.
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Španjolski mediji javljaju da se Joan Garcia oporavio od ozljede te se vratio treninzima s momčadi, zbog čega je trenutačno bliži povratku na Barcelonin gol.
Takav razvoj situacije mijenja dosadašnje najave španjolskih medija, prema kojima se očekivalo da će hrvatski vratar Dominik Livaković braniti u sutrašnjoj utakmici.
Katalonski Mundo Deportivo ranije je objavio da je trener Barcelone Hansi Flick telefonski razgovarao s Livakovićem, pružio mu podršku nakon zahtjevnog reprezentativnog ciklusa s Hrvatskom te mu poručio da bude spreman za subotnji prvenstveni susret protiv Getafea. Međutim, najnovije informacije istog medija upućuju na to da bi se planovi ipak mogli promijeniti.
Sad se navodi da Flick mora odlučiti hoće li Garciju odmah vratiti među prvih 11 ili će ga sačuvati za utakmicu Lige prvaka protiv Galatasaraya, koja se igra 13. listopada u Istanbulu.
Prema informacijama iz Španjolske, Garcia se nakon povratka na momčadske treninge osjeća dobro i trenutačno ima prednost za utakmicu protiv Getafea.
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