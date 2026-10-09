Španjolci: Mijenjaju se planovi oko Livakovića?

Katalonski Mundo Deportivo ranije je objavio da je trener Barcelone Hansi Flick telefonski razgovarao s Livakovićem, pružio mu podršku nakon zahtjevnog reprezentativnog ciklusa s Hrvatskom te mu poručio da bude spreman za subotnji prvenstveni susret protiv Getafea. Međutim, najnovije informacije istog medija upućuju na to da bi se planovi ipak mogli promijeniti.