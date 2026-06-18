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VIDEO / Salvadorac zapjevao s ekipom N1 “I am from Bosnia, take me to America”
Euforija oko nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu ne osjeća se samo na stadionima, već i na ulicama američkih gradova u kojima borave tisuće navijača Zmajeva.
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Ekipa N1 iz Sarajeva posjetila je dućan sportske opreme u Santa Monici, gdje su zatekli zanimljivu situaciju. Dresovi reprezentacije Bosne i Hercegovine bili su među najtraženijim artiklima, a police na kojima su se nalazili gotovo su potpuno ispražnjene.
Veliki broj Bosanaca i Hercegovaca koji su doputovali u Sjedinjene Američke Države kako bi podržali Zmajeve pobrinuo se da plavo-žute boje budu vidljive na svakom koraku.
Da je atmosfera oko reprezentacije privukla pažnju i lokalnog stanovništva potvrđuju i riječi jednog od zaposlenika dućana.
„Bosno, idemo. Prođite grupnu fazu da vidimo šta možete uraditi dalje“, poručio je kroz osmijeh.
Ovakve scene još jednom pokazuju koliko je plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo probudio emocije među navijačima širom svijeta. Od stadiona do dućana sportske opreme, interes za Zmajeve iz dana u dan raste, a navijači se nadaju da će reprezentacija nastaviti ispisivati povijest i izboriti plasman u sljedeću fazu natjecanja.
Jedno je sigurno, podrške im neće nedostajati, a plavo-žuta boja ovih dana postala je neizostavan dio navijačke slike u Kaliforniji.
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