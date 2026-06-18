VIDEO / Salvadorac zapjevao s ekipom N1 “I am from Bosnia, take me to America”

Ovakve scene još jednom pokazuju koliko je plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo probudio emocije među navijačima širom svijeta. Od stadiona do dućana sportske opreme, interes za Zmajeve iz dana u dan raste, a navijači se nadaju da će reprezentacija nastaviti ispisivati povijest i izboriti plasman u sljedeću fazu natjecanja.