kaOS NA TERENU
VIDEO / Sudac morao prekinuti utakmicu Lige prvaka: Rakete doletjele izvan stadiona!
Utakmica Feyenoorda i Intera (0:3) u četvrtom kolu Lige prvaka bila je nakratko prekinuta zbog nesvakidašnjeg pirotehničkog incidenta na stadionu De Kuip u Rotterdamu.
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Incident se dogodio u 70. minuti, pri vodstvu Intera rezultatom 0:3, kada su zapaljene signalne rakete završile na travnjaku, ali i na krovu stadiona. Sudac je morao privremeno zaustaviti susret kako bi se opasna pirotehnička sredstva uklonila s terena.
Snimku nevjerojatnog incidenta objavio je poznati talijanski sportski novinar Tancredi Palmeri, koji navodi da su rakete ispalili navijači Feyenoorda izvan stadiona nakon što je njihova momčad primila treći pogodak.
Na snimci se vide zapaljene rakete koje završavaju na travnjaku i krovu De Kuipa, dok su nizozemski mediji također potvrdili prekid utakmice zbog pirotehnike. U njihovim prvim izvještajima, međutim, nije bilo moguće utvrditi odakle su rakete točno doletjele, pišeGol.hr.
Prekid je potrajao dvije minute.
Snimku možete vidjeti OVDJE.
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