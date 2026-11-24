LOGOPEDINJA
Ivana Banjan Baketić o novim propisima: "Zatvaranje ordinacija nije jedini problem"
N1 Hrvatska
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24. stu. 2026. 12:33
| Novi dan
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Ivana Banjan Baketić, logopedinja iz Hrvatske asocijacije privatnih logopeda, gostovala je u emisiji Novi dan kod Nine Kljenak, gdje je upozorila na posljedice novih propisa koji prijete zatvaranjem brojnih privatnih logopedskih praksi, ali i ugrožavaju dostupnost logopedske terapije.
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