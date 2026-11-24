Ivana Banjan Baketić, logopedinja iz Hrvatske asocijacije privatnih logopeda, gostovala je u emisiji Novi dan kod Nine Kljenak, gdje je upozorila na posljedice novih propisa koji prijete zatvaranjem brojnih privatnih logopedskih praksi, ali i ugrožavaju dostupnost logopedske terapije.

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