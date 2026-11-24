DABRO NAPAO I HDZ
Novi sukob na desnici: Dabro prozvao HDZ i Štimca, Radić mu uzvratio: "Titanic tone, štakori skviče"
Mogući politički angažman bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca i aktualnog trenera Igora Štimca izazvao je nove trzavice između Domovinskog pokreta i stranke DOMiNO. Saborski zastupnik DP-a Josip Dabro na Facebooku je prozvao Štimca i predsjednika stranke DOMiNO Marija Radića, ali i kritizirao HDZ, koalicijskog partnera svoje stranke.
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Josip Dabro je ustvrdio da je nakon smrti Franje Tuđmana i politike detuđmanizacije porasla potreba za snažnom desnom nacionalnom alternativom koja bi nadoknadila HDZ-ovo napuštanje "dijela autentičnih državotvornih politika i programa".
Dabrina kritika HDZ-a dolazi u trenutku kada Domovinski pokret sve češće pred Vladu stavlja različite zahtjeve. Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić nije želio komentirati predstavlja li Dabrina izjava službeni stav stranke, piše novinar Novog lista Dražen Ciglenečki.
Radić odbacio Dabrine tvrdnje
Dabro je prozvao i Igora Štimca, kojeg se sve češće povezuje s mogućim ulaskom u politiku i suradnjom sa strankom DOMiNO. Ustvrdio je da je tijekom komemorativnog programa u Vukovaru Radić određivao Štimcu gdje treba stajati, sugerirajući da je bivši nogometaš podređen predsjedniku stranke DOMiNO.
Mario Radić je odbacio njegove tvrdnje.
"Još jedna laž, potpuna izmišljotina. Stajali smo tamo kada je bilo paljenje svijeća i to je sve. Naravno da nisam Štimcu govorio gdje bi on morao stati", rekao je Radić za Novi list.
"Jasno je o čemu je tu riječ – Titanic tone, štakori skviče i traže izlaz, a sat otkucava. Prvo su upropastili sebe, pa stranku, a sada pokušavaju uništiti i sve u svom okruženju", dodao je.
Potvrdio je da razgovara sa Štimcem o mogućoj političkoj suradnji, ali je naglasio da konačan dogovor još nije postignut.
Radić tužio Penavu, traži 20.000 eura
Predsjednik stranke DOMiNO otkrio je i da je protiv predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave pokrenuo građansku parnicu zbog uvreda, u kojoj traži 20.000 eura odštete.
Pripremno ročište već je održano, a Radić najavljuje da će, dobije li spor, dobivenom iznosu dodati još 200.000 eura i osnovati zakladu.
Poručio je da mu je dosta optužbi iz redova Domovinskog pokreta te podsjetio na svoj status dragovoljca Domovinskog rata i činjenicu da su četiri člana njegove obitelji izgubila život u ratu.
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