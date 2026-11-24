"Nikad mu nisam rekao da ga volim", rekao je Totti kroz suze. "Što mi najviše nedostaje? Zagrljaj. To su stvari koje ne napraviš, a onda, kada odu ljudi koji su temelj svega, osjećaš se izgubljeno i usamljeno. Bez njega je to drukčiji život. Danas sam sebi kažem da sam bio kreten što to nisam učinio. Nažalost, istu stvar radim i sa svojom djecom. I svjestan sam da griješim", dodao je.