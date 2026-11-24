o ocu, djeci, razvodu i romi
Suze i teška priznanja talijanske ikone: Svi su se hranili mojom slavom, pa i obitelj. Bio sam kreten
Legendarni kapetan Rome Francesco Totti otvoreno je progovorio u poznatoj talijanskoj emisiji Belve, koju vodi novinarka Francesca Fagnani, dotaknuvši se privatnog i profesionalnog života, složenog odnosa s djecom te bolnog sjećanja na pokojnog oca.
Oglas
"Tko me sve iskorištavao dok sam bio na vrhuncu? Nezamislivi ljudi, članovi obitelji, prijatelji, rođaci. Mnogi su se hranili mnome. Onda s vremenom svatko krene svojim putem i shvatiš što se zapravo dogodilo. Da mogu, ne bih to ponovio", priznao je Totti u intervjuu koji će se emitirati na programu Rai2.
U razgovoru je obuhvatio čitav niz osjetljivih tema – od nove ljubavi s Noemi Bocchi i raspada braka s Ilary Blasi do odnosa s djecom i voljenom Romom. Posebno je emotivan bio prisjećajući se oca, piše Gazzetta.
"Nikad mu nisam rekao da ga volim", rekao je Totti kroz suze. "Što mi najviše nedostaje? Zagrljaj. To su stvari koje ne napraviš, a onda, kada odu ljudi koji su temelj svega, osjećaš se izgubljeno i usamljeno. Bez njega je to drukčiji život. Danas sam sebi kažem da sam bio kreten što to nisam učinio. Nažalost, istu stvar radim i sa svojom djecom. I svjestan sam da griješim", dodao je.
O prevari Ilary Blasi i odnosu s Romom
Voditeljica Francesca Fagnani tijekom razgovora ponovno je otvorila i bolno poglavlje prevare njegove bivše supruge Ilary Blasi. "Ilary je rekla da vas dvoje ne biste preživjeli prevaru ni s jedne strane. Je li bila u pravu?", upitala je novinarka.
"Dogodilo se. Ne mogu oprostiti", iskreno je priznao Totti.
Osvrnuo se i na rastanak s Romom u kojoj je proveo cijelu igračku karijeru, a potom kratko obnašao i direktorsku funkciju. "Volio bih da me klub više poštovao", poručio je kratko i jasno, aludirajući na razdoblje kada je bio dio klupske uprave.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas