LOBISTIČKE VEZE POD POVEĆALOM
Američka konzervativka Kokalari zbog Dodika oplela po Rubiju, pozvala i FBI
Američka konzervativna politička aktivistica Evi Kokalari zatražila je od američkog državnog tajnika Marca Rubija odgovore o okolnostima ukidanja sankcija predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, upozoravajući na veze lobističke tvrtke Continental Strategy s osobama bliskim administraciji Donalda Trumpa.
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Američka konzervativna politička aktivistica Evi Kokalari zatražila je od američkog državnog tajnika Marca Rubija odgovore o okolnostima ukidanja sankcija predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, upozoravajući na veze lobističke tvrtke Continental Strategy s osobama bliskim administraciji Donalda Trumpa.
"Zaslužujemo znati zašto su Miloradu Dodiku ukinute sankcije", napisala je Kokalari na društvenoj mreži X, zatraživši odgovore i o navodnom izuzeću bivšeg albanskog premijera Salija Berishe od viznih ograničenja.
Posebno je upozorila na tvrtku Continental Strategy, čiji su partneri Katie Wiles, kći donedavne šefice kabineta Bijele kuće Susie Wiles, i Alberto Martinez, bivši šef Rubijeva kabineta u američkom Senatu.
.@SecRubio can’t walk away from what happened under his and @DeputySecState’s watch.— Evi (@evikokalari) November 23, 2026
We deserve to know why sanctions on @MiloradDodik were lifted and why someone as corrupt as @saliberisha_ received a visa waiver. Continental Strategy, where Susie Wiles’s daughter, Katie… https://t.co/MLjUfx7mCC pic.twitter.com/DiisiNyWGO
Zatražila istragu FBI-ja
Kokalari je prozvala i američku desničarsku aktivisticu Lauru Loomer, poznatu po podršci Trumpu, tvrdeći da je na društvenim mrežama zagovarala ukidanje sankcija Dodiku.
Pozvala je FBI da istraži njezine aktivnosti zbog sumnje na kršenje američkih propisa, no nije ponudila dokaze da je Loomer prekršila zakon.
"Ali neki od nas neće stati dok ne dobijemo odgovore, posebno za kaos koji ste napravili u Bosni i Albaniji", poručila je Kokalari, piše N1 BiH.
Lobističke veze pod povećalom
Angažman tvrtke Continental Strategy u Republici Srpskoj posljednjih je mjeseci privukao pozornost međunarodnih medija, među kojima su Financial Times, CBS News i Semafor.
Ugovor između vlasti Republike Srpske i američke lobističke tvrtke stupio je na snagu 11. veljače 2026. godine, uz mjesečnu naknadu od 35.000 dolara, bez dodatnih troškova.
Međutim, američko Ministarstvo financija uklonilo je Dodika s popisa sankcioniranih osoba 29. listopada 2025., više od tri mjeseca prije stupanja ugovora na snagu. Dostupna dokumentacija ne potvrđuje da je Continental Strategy utjecao na odluku o ukidanju sankcija.
Kokalari je ranije skupljala donacije za republikance
Tvrtka je ranije priopćila da Katie Wiles nije razgovarala s američkim dužnosnicima o Republici Srpskoj.
Continental Strategy sklopio je i dvogodišnji ugovor vrijedan šest milijuna dolara s Demokratskom strankom Salija Berishe, čiji je jedan od ciljeva bio preispitivanje američkih mjera uvedenih tom albanskom političaru zbog optužbi za korupciju, koje on negira.
Kokalari, koja je ranije organizirala prikupljanje donacija za istaknute američke republikance, posljednjih je mjeseci više puta kritizirala veze pojedinaca iz Trumpova političkog okruženja s vlastima Republike Srpske.
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