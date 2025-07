„94 eura za pola sata parkiranja? To je pljačka!“

„Stajala sam tamo samo pola sata duže. Kazna od 20 ili 30 eura bi još imala smisla, ali 94 eura? To je, po meni, čista pljačka. To nije prijateljski prema kupcima“, izjavila je za lokalne medije. Pokušala je kontaktirati firmu koja za Penny nadgleda parkiralište, no nije uspjela. Nakon toga, obratila se pisanim putem i samom diskontu Penny.