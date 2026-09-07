u Saskoj-Anhaltu
AfD ostvario povijesnu pobjedu, preuzimanje vlasti upitno
Desno-ekstremistička Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila je u nedjelju na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt 44 posto glasova, ali je upitno hoće li sastavljati vladu, pokazuju dosadašnji izborni rezultati.
AfD je prema rezultatima na temelju izlaznih anketa i prebrojanih glasova osvojio 44 posto glasova što je rekord na svim dosadašnjim poslijeratnim pokrajinskim izborima.
Kršćansko-demokratska unija (CDU) koja je posljednjih pet godina u ovoj istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini bila na čelu koalicije sa socijaldemokratima (SPD) i liberalima (FDP) osvojila je 17,8 posto što je pola od broja glasova koje je osvojila na posljednjim izborima.
Na trećem mjestu se nalazi SPD s 9,1 iza kojeg slijedi stranka Ljevica s 8,8 posto. Stranka Zeleni je osvojila 8,7 posto.
Ljevičarsko-populistička stranka Savez Sahre Wagenknecht (BSW) je uspjela prijeći izborni prag i također će ući u novi saziv parlamenta u Magdeburgu.
Upitno formiranje vlade
No usprkos uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje vlade.
S obzirom na to da se AfD u ovoj saveznoj pokrajini i službeno vodi kao stranka s protuustavnim tendencijama, suradnju su već unaprijed odbile sve stranke koje su preše izborni prag.
Iako je glavni kandidat AfD-a u Saskoj-Anhaltu i u izbornoj večer odbacio bilo kakav oblik manjinske vlade, savezno čelništvo ove stranke je sugeriralo moguću suradnju s BSW-om s kojom postoje mnoge dodirne točke poput protivljenja migraciji ili proruski stavovi.
Neki mediji istodobno spominju i mogućnost novih izbora ukoliko ne dođe do dogovora AfD-a s nekom od stranaka u parlamentu.
Dopredsjednik AfD-a Tino Chrupalla rekao je kako nije isključeno da će neki od zastupnika CDU-a koji se protivi striktnoj politici svoje stranke kada je u pitanju suradnja s AfD-om, mogli prijeći u redove Alternative za Njemačku.
Povijesni rezultat
„Mi smo ove večeri ispisali povijest“, rekao je 35-godišnji Ulrich Siegmund nakon objavljivanja prvih prognoza.
On je svoju intenzivnu predizbornu kampanju temeljio na antimigracijskoj retorici što uključuje i tzv. „remigraciju“ tj. protjerivanje stranaca pa i onih s njemačkom putovnicom.
Njegova stranka je najavila da će u slučaju dolaska na vlast „obnoviti odnose s Rusijom“ i ukinuti sve aktivnosti u kulturnom i NVO sektoru koje po njihovom mišljenju nisu dovoljno njemačke.
Siegmund je obećao i mogućnost školovanja kod kuće kao i temeljnu reorganizaciju javnog medijskog servisa.
Mnogi Merza smatraju krivcem za poraz CDU-a
Iako je Saska-Anhalt sa svojih 2,1 milijuna stanovnika relativno mala u odnosu na ostatak zemlje, pobjeda AfD-a kao prve desničarske stranke nakon Drugog svjetskog rata, imat će implikacije i na predstojeće izbore u saveznim pokrajinama Berlin i Mecklenburg-Zapadno Pomorje za dva tjedna kao i na saveznu politiku.
Mnogi analitičari smatraju da je katastrofalni poraz CDU-a velikim dijelom rezultat izuzetne nepopularnosti kancelara Friedricha Merza koji je ujedno i predsjednik ove stranke.
Predsjednik zastupničkog kluba demokršćanske Unije CDU/CSU u Bundetagu Thorsten Frei odbacio je krivnju kancelara za poraz CDU-a i odbacio je špekulacije o Merzovoj ostavci na mjeto predsjednika stranke.
Vicekancelar iz redova SPD-a Lars Klingbeil je rekao kako je ishod izbora u Saskoj-Anhaltu „jasna poruka“ saveznoj vladi u Berlinu.
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