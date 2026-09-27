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zbog troškova čišćenja

Kaos nakon Oktoberfesta: Povratio u taksiju, posvađao se s vozačem pa posegnuo za sjekirom

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Hina
|
27. ruj. 2026. 14:27
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A man carries beer steins during the official opening day of the 191st Oktoberfest, the world's largest beer festival, in Munich, Germany, September 19, 2026. REUTERS/Fariha Farooqui
REUTERS/Fariha Farooqui

Pijani posjetitelj Oktoberfesta prvo je povratio u taksiju, a zatim je, svađajući se s vozačem o troškovima čišćenja vozila, na njega bacio cjepanicu te mu zaprijetio sjekirom, izvijestila je u nedjelju policija.

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Protiv 29-godišnjaka je pokrenuta istraga. Kako izvješćuje policija, sukob je izbio u gradu Starnbergu, jugozapadno od Münchena, nakon što se pijani putnik nije mogao dogovoriti s taksistom o cijeni čišćenja vozila.

Nakon što je drugi taksist priskočio u pomoć svome kolegi, 29-godišnjak je postao fizički agresivan, objavila je policija.

Potom je izbio opći sukob u kojemu su putnik i drugi vozač lakše ozlijeđeni. 

No pijanome putniku nije bilo dosta pa je zatim posegnuo za sjekirom iz obližnjeg vrta i njome zaprijetio jednom od vozača, a potom je odložio hladno oružje i umjesto toga na njega bacio cjepanicu, no metu je promašio, pogodivši u ruku prvog taksista.

S obzirom na to da je 29-godišnjak bio pod jakim utjecajem alkohola, državno odvjetništvo naložilo je da mu se izvadi krv.

Protiv njega i drugog taksista, koji je stigao na mjesto događaja da bi pomogao kolegi, sada se vodi istraga.

Teme
oktoberfest taksi čišćenje

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