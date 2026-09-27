SPOR OKO PLAĆA
Tomašević uoči štrajka opleo po sindikatima i poslao poruku radnicima ZET-a i Holdinga te građanima Zagreba
Uoči za ponedjeljak najavljenog štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović su održali konferenciju za medije.
Uprave Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja na jučerašnjem sastanku sa sindikatima nisu postignuli dogovor kojim bi se izbjegao štrajk.
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga trebao bi početi u ponedjeljak, 28. rujna, u 3:30 sati.
"Prošireni su zahtjevi u odnosu na prije primjerice izmjena sistematizacije, a sindikati jako dobro znaju koliko traje taj proces. I sad se vade naknadno da to nije bilo baš tako", rekao je Tomašević i dodao;
"Očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu i da nisu došli u dobroj vjeri pregovarati.
"Ako nema nikakvog javnog prijevoza sasvim je jasno da će brojni zaposlenici hitnih službi koji su bitni za funkcioniranje grada u najmanju ruku kasniti. U situaciji gdje je postojao prijedlog sa strane Uprava, na taj prijedlog se nije odgovaralo u ZET-u zadnja dva tjedna. On je došao doslovce zadnji dan roka kako arbitraža ne bi mogla biti pokrenuta na vrijeme. To je bez presedana u Hrvatskoj", rekao je Tomašević i nastavio;
"To je krajnje neodgovorno i ono što sindikati trebaju znati je da tako prihvaćaju odgovornost na sebe jer su oni organizatori štrajka."
"Podigli smo plaću za 60 do 85 posto"
Tomašević je istaknuo da je u drugim europskim gradovima, u kojima su se održavali štrajkovi u javnom prijevozu, promet ipak funkcionirao tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih gužvi. Dodao je da je pružanje minimalne usluge u tim slučajevima bilo utvrđeno formalnom pravnom odlukom.
"Da sindikati kažu nećete vidjeti nijedno naše vozilo to je nezabilježeno, u europskim okvirima to je nevjerojatno", rekao je.
"Koliko je neistina izgovoreno iz sindikalnih usta mi je nepojmljivo. Nisam to očekivao. Mi smo u ovom mandatu podigli plaću za 60 do 85 posto. Uz to smo uložili u nove tramvaje, autobuse, kamione za otpad, kosilice...", dodao je.
Tomašević se osvrnuo na izjavu jednog od sindikalnih čelnika ZET-a Vladimira Jozića, koji je, prema njegovim riječima, tvrdio da gradonačelnik nikad nije javno stao iza ZET-ovih vozača i kontrolora nakon napada.
"To je neistina koja je vrlo lako provjerljiva. Sedmog prosinca 2023. sa sindikatima ZET-a održao sam konferenciju za medije na okretištu Črnomerec upravo zbog napada na radnike. Tada sam rekao da je to već šesti napad u godinu dana i da je to neprihvatljivo", rekao je.
"Nakon te konferencije sa sindikatima sam inzistirao na sastancima s ministrom Habijanom i ministrom Božinovićem kako bi se takvi napadi doista tretirali kao kazneno djelo. Sindikati to vrlo dobro znaju", dodao je.
"Očekujem od sindikata da ne vrše pritisak na radnike"
Rekao je i da se želi obratiti radnicima direktno.
"Znamo da rade zahtjevan posao i stalno nam je da imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. Ja mislim da smo pokazali u zadnjih pet godina da smo spremni povećati plaće pa i sam sindikat u ZET-u se s tim hvalio. Rekli smo više puta koja je naša ponuda i da nam je bitno da prvi puta definirano indeksaciju kako rastu cijene tako da rastu i plaće.
Ono što je poruka svim radnicima ako sutra žele raditi nitko ih ne smije u tome spriječiti. Radnici koji ne žele raditi, također nitko ih u tome zakonski ne može spriječiti. Očekujem od sindikata da ne vrše pritiske na radnike", rekao je Tomašević.
Pozvao Zagrepčane da pomognu jedni drugima
Zatim se obratio građanima Zagreba.
"Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i dostojanstveni. Razumijem frustraciju, ali nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili Holdinga apsolutno nije prihvatljivo", rekao je.
Posebno je pozvao građane da zahvale radnicima koji sutra ipak budu radili.
"Ako vide neke radnike ZET-a i Holdinga da sutra rade, neka im, ako imaju vremena, priđu i zahvale što rade. Ako imaju bilo kakve frustracije, one se ne mogu iskaljivati vrijeđanjem radnika. To je potpuno neprihvatljivo", rekao je.
Gradonačelnik je pozvao Zagrepčane da se organiziraju i pomognu jedni drugima, posebno onima koji nemaju drugu mogućnost prijevoza.
"Pozivamo ljude da budu solidarni, da ponude prijevoz automobilom nekome kome je potreban. Vidio sam i inicijative da će ljudi ponuditi prijevoz starijim osobama, srednjoškolcima ili studentima koje vide na ulici. Pozivam građane da se unaprijed organiziraju", rekao je.
Upozorio je da se najveće gužve očekuju između sedam i devet sati te između 15 i 17 sati. Zamolio je i građane da taksije, koliko je moguće, ostave onima kojima su najpotrebniji.
"Ako je ikako moguće taksije ostavite za starije i bolesne osobe, za ljude koji trebaju u bolnicu i za one kojima će to biti najpotrebnije. Pozivam na solidarnost i mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška", rekao je.
Ponovio je da moli poslodavce da zaposlenicima, gdje god je moguće, omoguće rad od kuće.
"Ne pristajem na ultimatume"
Tomašević je zatim poslao još jednom poruku sindikatima.
"Ne pristajem na ultimatume. Izabran sam da odgovorno vodim ovaj grad, a ta odgovornost znači i financijsku odgovornost. Ovaj sam grad našao u dugovima i potpunoj financijskoj nestabilnosti. Od 2023. počeli smo povećavati plaće i u tri godine došli do rasta plaća od 60 do 80 posto", rekao je.
"Ne mogu pristati na zahtjeve koji će ugroziti financije Grada, jer nisam zbog toga biran. Plaće radnika ZET-a i Holdinga u konačnici plaćaju građani Zagreba", dodao je.
Ponovno je pozvao sindikate da odgode štrajk dok arbitraža ne završi.
"Štrajk se može odgoditi dok se ne završi arbitraža i dok se ne definiraju nužne minimalne usluge. U tom smislu apeliram na razum i odgovornost."
Na pitanje zna li Grad koliko će radnika sutra raditi, odgovorio je da to zasad nije poznato.
"Prema najavama možemo samo procjenjivati situaciju. Ne očekujemo izlazak ni jednog vozila iz kruga ZET-a. Ne možemo danas procijeniti koliko će radnika odlučiti da se ne priključi štrajku i dođe na posao", rekao je i dodao da ne namjeravaju platiti štrajk.
Na pitanje što misli da stoji iza ponašanja sindikata, Tomašević je rekao;
"Ne mogu znati što je kome motiv. Mogu samo reći da mi nije normalno i da to nikad nisam doživio. Imali smo niz pregovora s istim sindikalnim liderima i nikad prije nije došlo do ovakve situacije", rekao je.
Na pitanje jesu li razmišljali o alternativi ako se štrajk nastavi, kaže:
"Dan po dan. Vidjet ćemo."
Dodao je i da ne može odustati jer mora biti financijski odgovoran.
"Uostalom što znači pristati na neke materijalne zahtjeve koje nećete moći ispuniti. Što onda kad se neće moći isplatiti plaće uopće. Holding je bio tri godine za redom u minusu, sada je tri godine u plusu. Ne možete prihvatiti zahtjeve koje nećete moći ispuniti, rekao je.
Što se tiče parkinga naglasio je da je sutra normalan dan i da se parking plaća te poručio građanima da ne riskiraju s ne plaćanjem.
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