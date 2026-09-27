Tomašević uoči štrajka opleo po sindikatima i poslao poruku radnicima ZET-a i Holdinga te građanima Zagreba

"Znamo da rade zahtjevan posao i stalno nam je da imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. Ja mislim da smo pokazali u zadnjih pet godina da smo spremni povećati plaće pa i sam sindikat u ZET-u se s tim hvalio. Rekli smo više puta koja je naša ponuda i da nam je bitno da prvi puta definirano indeksaciju kako rastu cijene tako da rastu i plaće.