NETZAH YEHUDA
Izraelski vojnici napali ekipu CNN-a, ali ubrzo su kažnjeni: Suspendiran je cijeli kontroverzni bataljun
Izraelski načelnik glavnog stožera general-pukovnik Eyal Zamir suspendirao je sve operativne aktivnosti pričuvnog bataljuna koji je prošlog tjedna sudjelovao u zadržavanju i napadu na CNN-ovu ekipu na Zapadnoj obali, priopćila je izraelska vojska.
Pričuvni bataljun čine stotine pričuvnika koji su služili u ultraortodoksnom bataljunu Netzah Yehuda, a bit će odmah povučen sa Zapadne obale i preraspoređen na obuku do daljnjega, prenosi CNN.
Opsežna disciplinska mjera koju je donio Zamir, čini se bez presedana po brzini i opsegu, budući da dolazi oko 48 sati nakon što je CNN prvi put objavio izvješće o incidentu. Također odražava rastuću zabrinutost unutar izraelskog sigurnosnog aparata zbog eskalacije nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali.
Suspenzija slijedi nakon incidenta u četvrtak u palestinskom selu Tayasir, gdje su Jeremy Diamond i njegova ekipa s izvještavali o posljedicama nasilnog napada doseljenika koji su ondje uspostavili ilegalnu ispostavu. Vojnici su zadržali ekipu nakon što je jedan od njih stavio fotoreportera Cyrila Theophilosa u zahvat gušenja, oborio ga na tlo i oštetio mu kameru.
"Bataljun će ostati u pričuvnoj službi i proći će proces usmjeren na jačanje njegovih profesionalnih i etičkih temelja. Bataljun će nastaviti operativne aktivnosti po završetku tog procesa i ovisno o odluci zapovjednika Središnjeg zapovjedništva", navodi se u priopćenju vojske.
Vojni dužnosnik rekao je da će dodatne mjere biti poduzete protiv pojedinih vojnika uključenih u incident.
Suspendirani bataljun predstavlja pričuvnu komponentu Netzah Yehude, pješačkog bataljuna prvotno osnovanog kako bi integrirao ultraortodoksne Židove u Izraelske obrambene snage (IDF), uz očuvanje vjerskih pravila poput rodne segregacije i strogog pridržavanja običaja. No posljednjih godina taj bataljun, koji je uglavnom raspoređen na Zapadnoj obali, privukao je pripadnike radikalnih desničarskih doseljeničkih skupina poput Hilltop Youth.
Administracija američkog predsjednika Joea Bidena razmatrala je 2024. uvođenje sankcija protiv Netzah Yehude zbog navodnih teških kršenja ljudskih prava nad Palestincima, uključujući izvješća o ubojstvima, premlaćivanjima i drugim zlostavljanjima. Plan je odbačen nakon što je Izrael dostavio informacije da je vojska poduzela korektivne mjere.
Tijekom zadržavanja CNN-ove ekipe, nekoliko vojnika izjavilo je pred kamerama da vjeruju kako cijela Zapadna obala pripada Židovima te da se osvećuju za navodno ubojstvo izraelskog doseljenika nekoliko dana ranije. Jedan vojnik po imenu Meir priznao je da je ispostava u Tayasiru ilegalna, ali je rekao da će polako biti legalizirana uz njegovu pomoć.
Izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir osudio je suspenziju bataljuna, nazvavši je "teškom pogreškom koja šteti našim borcima i sposobnosti odvraćanja Izraela".
"Teror je teror. I protiv terora se bori čvrstom rukom."
CNN-ovo izvješće izazvalo je veliku pozornost izraelskih medija i prenijeli su ga svi vodeći izraelski mediji, stavljajući rijedak fokus na nasilje doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali i ulogu izraelske vojske u tome.
Yair Golan, čelnik stranke Demokrati i bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera IDF-a, pozvao je Zamira da "jasno poruči podređenima i vladi: ne postoji dopušteni teror.
"Teror je teror. I protiv terora se bori čvrstom rukom."
Sindikat izraelskih novinara zatražio je da vojne vlasti u potpunosti procesuiraju vojnike koji su nasilno napali ekipu.
Disciplinska mjera uslijedila je dan nakon što se glasnogovornik izraelske vojske, potpukovnik Nadav Shoshani, javno ispričao CNN-u zbog incidenta i obećao brzu istragu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare