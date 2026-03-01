Afganistan gađao pakistanske zrakoplove

REUTERS/Stringer

Afganistan je priopćio da je pucao na pakistanske zrakoplove iznad Kabula nakon što su eksplozije i pucnjave potresli glavni grad, čime se produbljuju nestabilnosti u regiji uslijed američko-izraelskog napada na Iran i napada Irana na američke baze u zaljevskim državama.

Podijeli

Oglas

Država kojom upravljaju talibani proteklih je tjedana bila meta pakistanskih napada zbog optužbi da skriva pakistanske militante koji planiraju pobunu protiv države. Afganistan odbacuje takve optužbe.

Žestoke borbe između ovih dviju država izazvale su strah od dugotrajnih sukoba duž njihove 2600 kilometara duge granice. Nekoliko zemalja, uključujući Katar i Saudijsku Arabiju pozvalo je na smirivanje tenzija te ponudilo posredovanje u dogovaranju prekida vatre.

Eksplozije su odjekivale dijelovima Kabula prije izlaska sunca, nakon čega su uslijedile pucnjave, rekao je svjedok Reutersa. Nije još poznato je li bilo žrtava.

Glasnogovornik talibanske vlade Zabihullah Mujahid rekao je da su se čule afganistanske snage koje su gađale pakistanske zrakoplove iznad glavnog grada.

"U Kabulu su izvedeni napadi protuzračne obrane na pakistanske zrakoplove. Stanovnici Kabula ne bi trebali biti zabrinuti", rekao je Mujahid.