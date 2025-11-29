Policija objavila više detalja o napadu nožem na časnu sestru u Zagrebu

Zagrebačka policija izvijestila je o slučaju ozljeđivanja časne sestre u Zagrebu.
"Oko 14:45 sati u petak dobili smo dojavu Kliničke bolnice Sestre milosrdnice da imaju zaprimljenu žensku osobu ozlijeđenu oštrim predmetom u području abdomena. Odmah smo poduzeli sve žurne mjere i radnje", navodi policija.
Dobili su i informacije liječnika da je časna sestra lakše ozlijeđena.
"U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena", dodali su iz policije.
