Oglas

PROVODI SE ISTRAGA

Policija objavila više detalja o napadu nožem na časnu sestru u Zagrebu

author
N1 Info
|
29. stu. 2025. 11:09
policija MUP
MUP / Ilustracija

Zagrebačka policija izvijestila je o slučaju ozljeđivanja časne sestre u Zagrebu.

Oglas

"Oko 14:45 sati u petak dobili smo dojavu Kliničke bolnice Sestre milosrdnice da imaju zaprimljenu žensku osobu ozlijeđenu oštrim predmetom u području abdomena. Odmah smo poduzeli sve žurne mjere i radnje", navodi policija.

Dobili su i informacije liječnika da je časna sestra lakše ozlijeđena.

"U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena", dodali su iz policije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
napad napad nožem policija zagreb časna sestra

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ