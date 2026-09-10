"državica"
Alžir objavio prekid diplomatskih odnosa s Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Odnosi su već godinama napeti jer su dvije zemlje zauzimale različita stajališta o nizu regionalnih pitanja.
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Alžir je objavio da je odlučio prekinuti diplomatske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon niza poteza Abu Dhabija koje je opisao kao „provokativne ili neprijateljske“, unatoč „opetovanim upozorenjima“.
Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u četvrtak da su postupci UAE-a dosegnuli točku u kojoj se više ne mogu smatrati prihvatljivima te da je Alžir „iscrpio sva sredstva za očuvanje bilateralnih odnosa“.
Navelo je da je emiratski veleposlanik pozvan u ministarstvo, gdje je obaviješten o odluci te mu je dan rok od 48 sati da je provede, piše Al Jazeera.
Iz UAE-a zasad nije bilo komentara. Odnosi između dviju zemalja posljednjih su godina pod sve većim pritiskom, a Alžir i Abu Dhabi zauzimali su različita stajališta o nekoliko regionalnih pitanja.
Alžir se protivi normalizaciji odnosa s Izraelom, dok su UAE i regionalni suparnik Alžira, Maroko, uspostavili diplomatske odnose s Izraelom u okviru Abrahamovih sporazuma iz 2020., postignutih uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
Dvije zemlje nalaze se na suprotnim stranama i u višedesetljetnom sporu oko Zapadne Sahare. UAE podržava marokanske pretenzije na suverenitet nad tim područjem, gdje ima i konzulat, dok Alžir podupire Front Polisario, koji se zalaže za neovisnu Zapadnu Saharu.
Interesi dviju zemalja sve se više preklapaju i u Sahelu, gdje je UAE posljednjih godina proširio odnose s nekoliko vlada, dok su se odnosi Alžira s nekim njegovim južnim susjedima pogoršali nakon niza vojnih udara.
Alžirski predsjednik Abdelmadjid Tebboune u svojim je govorima UAE često nazivao „mikrodržavom“ ili „državicom“ koja nastoji destabilizirati nekoliko zemalja u regiji.
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