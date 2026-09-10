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"državica"

Alžir objavio prekid diplomatskih odnosa s Ujedinjenim Arapskim Emiratima

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10. ruj. 2026. 15:03
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Algeria's President Abdelmadjid Tebboune addresses a joint press conference with the German Chancellor at the Chancellery in Berlin, Germany, on July 16, 2026. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
Abdelmadjid Tebboune, predsjednik Alžira | AFP / JOHN MACDOUGALL

Odnosi su već godinama napeti jer su dvije zemlje zauzimale različita stajališta o nizu regionalnih pitanja.

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Alžir je objavio da je odlučio prekinuti diplomatske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon niza poteza Abu Dhabija koje je opisao kao „provokativne ili neprijateljske“, unatoč „opetovanim upozorenjima“.

Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u četvrtak da su postupci UAE-a dosegnuli točku u kojoj se više ne mogu smatrati prihvatljivima te da je Alžir „iscrpio sva sredstva za očuvanje bilateralnih odnosa“.

Navelo je da je emiratski veleposlanik pozvan u ministarstvo, gdje je obaviješten o odluci te mu je dan rok od 48 sati da je provede, piše Al Jazeera.

Iz UAE-a zasad nije bilo komentara. Odnosi između dviju zemalja posljednjih su godina pod sve većim pritiskom, a Alžir i Abu Dhabi zauzimali su različita stajališta o nekoliko regionalnih pitanja.

Alžir se protivi normalizaciji odnosa s Izraelom, dok su UAE i regionalni suparnik Alžira, Maroko, uspostavili diplomatske odnose s Izraelom u okviru Abrahamovih sporazuma iz 2020., postignutih uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Dvije zemlje nalaze se na suprotnim stranama i u višedesetljetnom sporu oko Zapadne Sahare. UAE podržava marokanske pretenzije na suverenitet nad tim područjem, gdje ima i konzulat, dok Alžir podupire Front Polisario, koji se zalaže za neovisnu Zapadnu Saharu.

Interesi dviju zemalja sve se više preklapaju i u Sahelu, gdje je UAE posljednjih godina proširio odnose s nekoliko vlada, dok su se odnosi Alžira s nekim njegovim južnim susjedima pogoršali nakon niza vojnih udara.

Alžirski predsjednik Abdelmadjid Tebboune u svojim je govorima UAE često nazivao „mikrodržavom“ ili „državicom“ koja nastoji destabilizirati nekoliko zemalja u regiji.

Teme
abrahamovi sporazumi alžir i uae prekid diplomatskih odnosa regionalni sukobi zapadna sahara

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