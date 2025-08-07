Američka vojska kupuje Teslina vozila samo da bi ih mogla raznijeti projektilima

Američko ratno zrakoplovstvo planira kupiti dva Tesla Cybertrucka – kako bi ih raznijelo projektilima u sklopu testiranja i obuke. U prosjeku, jedno vozilo košta oko 60.000 eura.
Prema javno dostupnim ugovornim dokumentima, vozila će se koristiti kao mete za precizno navođene bombe tijekom vježbi i testiranja u sklopu programa SOPGM (Stand Off Precision Guided Munitions) američkog zapovjedništva za specijalne operacije (SOCOM). Testiranja će se provoditi na raketnom poligonu White Sands u saveznoj državi Novi Meksiko, piše War Zone.
Dokumenti impliciraju da bi američki "neprijatelji" u bliskoj budućnosti mogli koristiti upravo Cybertruckove, zbog čega se američka vojska želi pripremiti za takve scenarije. Neki dijelovi dokumentacije su redaktirani, pa nije jasno na koga se točno odnosi pojam "neprijatelj", ali sama ideja neprijateljske kolone sastavljene od Cybertruckova već izaziva podsmijeh u američkoj javnosti.
"Ideja je da obuka što vjernije oponaša stvarne uvjete. Vozila koja se koriste u operativnim zonama mogla bi s vremenom uključivati Tesline Cybertruckove, jer se pokazalo da pri jakim udarima ne pretrpe očekivani stupanj oštećenja", stoji u dokumentu.
U dokumentima se navode i specifične karakteristike Cybertrucka, koje ga navodno izdvajaju od konkurencije: agresivno uglat dizajn, futuristički izgled, neobojana karoserija od nehrđajućeg čelika te 48-voltnu električnu arhitekturu za koju se tvrdi da pruža veću učinkovitost i snagu.
"U veljači je provedeno tržišno istraživanje kojim su se analizirali dizajn, materijali, otpornost na udarce i inovativne tehnologije Cybertrucka. Rezultati su pokazali da se Cybertruck značajno razlikuje od uobičajenih vozila koja koriste čelične ili aluminijske karoserije", navodi se.
Tesla je prvotno planirao proizvoditi 250.000 Cybertruckova godišnje, ali je do kraja 2024. prodao manje od 40.000 jedinica, prema procjenama tvrtke Cox Automotive. U prvom kvartalu 2025. prodano je tek oko 7100 komada.
Cybertruck je u medijima redovito nazivan "promašajem" i "najglupljim vozilom ikad dizajniranim". Tesla je zbog loše prodaje nedavno počeo nuditi posebne pogodnosti kupcima, a pojavile su se i informacije da razmatraju proizvodnju manjeg modela.
Jedan od rijetkih slučajeva gdje Cybertruck trenutno ima jasnu primjenu – izgleda da je to kao meta za precizne vojne udare.
