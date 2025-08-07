Američka vojska kupuje Teslina vozila samo da bi ih mogla raznijeti projektilima

Dokumenti impliciraju da bi američki "neprijatelji" u bliskoj budućnosti mogli koristiti upravo Cybertruckove, zbog čega se američka vojska želi pripremiti za takve scenarije. Neki dijelovi dokumentacije su redaktirani, pa nije jasno na koga se točno odnosi pojam "neprijatelj", ali sama ideja neprijateljske kolone sastavljene od Cybertruckova već izaziva podsmijeh u američkoj javnosti.