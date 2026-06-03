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Donald Trump: Postigli smo dogovor, Iran je odustao od razvoja nuklearnog oružja
Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran pristao odustati od razvoja nuklearnog oružja te ustvrdio da je dogovor o tome već postignut.
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Govoreći u podcastu New York Posta "Pod Force One", Trump je poručio da Teheranu neće biti dopušteno posjedovanje nuklearnog arsenala.
"Ne možemo im dopustiti nuklearno oružje. Već su i pristali da ga neće imati. To je bila velika stvar", rekao je Trump, prenosi Sky News.
Tijekom razgovora, Trump je odbacio tvrdnje da Iran ima prednost u aktualnom sukobu te je ocijenio da se zemlja nalazi u vrlo teškoj vojnoj i gospodarskoj situaciji.
"Iran nema mornaricu. Nema ni zrakoplovstvo. Ima jako malo vojnika. Nema vodstvo, baš nikakvo", ustvrdio je američki predsjednik.
"Gospodarstvo im se urušava"
Dodao je kako je iransko gospodarstvo pod velikim pritiskom.
"Gospodarstvo im se urušava. Inflacija im je 250 posto. Što god loše možete zamisliti, oni to imaju."
Komentirajući mogućnost dugotrajnije blokade Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte, Trump je izrazio uvjerenje da takav scenarij neće dugo trajati.
"Moguće je, ali mislim da je malo vjerojatno. Vjerujem da će se to riješiti dosta brzo."
Istaknuo je i kako Sjedinjene Države ostvaruju "vrlo veliki vojni uspjeh u Iranu".
Na pitanje o novom iranskom vodstvu, Trump je rekao da osoba koja ima vodeću ulogu u zemlji sudjeluje u pregovorima sa SAD-om.
"Apsolutno je uključen", rekao je Trump.
Dodao je kako vjeruje da upravo novi vrhovni vođa ima završnu riječ u donošenju ključnih odluka.
"Kažu da on daje konačnu riječ jer je to tako već jako, jako dugo. Njegov otac, pa onda on, pretpostavljam da je to nasljedna linija. No, čini se da se prilično dobro slažemo."
Američki predsjednik nije isključio mogućnost izravnog susreta s iranskim vodstvom.
"Vjerojatno ćemo se u nekom trenutku i sastati, ovisno o tome kako se sve bude razvijalo", zaključio je Trump.
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