JE LI ZDRAV?
Gdje je Donald Trump? Tjedan dana ga nema u javnosti, a dvije stvari dodatno potiču nagađanja
Američki predsjednik Donald Trump već se sedam dana nije pojavio u javnosti, što je na društvenim mrežama pokrenulo nova nagađanja o njegovu zdravstvenom stanju uoči 80. rođendana koji će proslaviti 14. lipnja.
Pozornost javnosti privukao je novinar Aaron Rupar, koji je na društvenoj mreži X upozorio da Trump nije sudjelovao ni na jednom javnom događaju od 27. svibnja, kada je posljednji put viđen na sastanku svoje administracije. Od tada se pojavio samo u unaprijed snimljenom televizijskom intervjuu.
Dodatne špekulacije izazvala je činjenica da je dan prije posljednjeg javnog nastupa nekoliko sati proveo u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed. Bio je to njegov treći posjet toj ustanovi ove godine.
Bujaju teorije
Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile brojne teorije. Neki korisnici povezali su predsjednikovo izbivanje iz javnosti s ranijim nagađanjima o modricama koje su više puta primijećene na njegovim rukama.
"Prvi je u mjesecu, vrijeme je za njegove mjesečne tretmane. Očekujte velike modrice na njegovim rukama i otvorene rane na drugim dijelovima tijela u narednih nekoliko dana“, napisao je jedan korisnik.
Drugi su istaknuli kako je neuobičajeno da predsjednik SAD-a toliko dugo nema javnih nastupa.
"Šest dana bez javnih nastupa čini se kao dugo razdoblje za predsjednika. Pitam se postoji li neki razlog ili je to jednostavno novi način organizacije njegova rasporeda“, napisao je jedan korisnik, piše Dnevnik.hr.
Dr. Jonathan Reiner: "The president has severe daytime somnolence. He falls asleep very often. He's fallen asleep in the Oval Office on multiple occasions with people talking to him in the cabinet room, and I was concerned yesterday that he might have fallen asleep at Arlington… pic.twitter.com/e44DRs1rzI— Aaron Rupar (@atrupar) May 26, 2026
"Sve je savršeno provjereno"
Trump je prošlog tjedna poručio da su rezultati njegova redovitog liječničkog pregleda bili izvrsni.
"Sve je savršeno provjereno“, napisao je tada predsjednik.
Bijela kuća nekoliko je dana poslije objavila službeno liječničko izvješće u kojem predsjednikov liječnik, kapetan američke mornarice Sean Barbabella, navodi da Trump i dalje uživa izvrsno zdravlje.
"Izvješće predobro za osobu Trumpove dobi"
Ipak, pojedini liječnici javno su izrazili sumnju u prikazane rezultate. Vaskularni kirurg William Shutze izjavio je za The Wall Street Journal da je izvješće gotovo predobro da bi bilo istinito za osobu Trumpove dobi.
Slične dvojbe iznio je i CNN-ov medicinski analitičar Jonathan Reiner, nekadašnji kardiolog bivšeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneyja. Posebno ga je iznenadila odluka da Trump ponovno obavi CT snimanje koronarnih arterija samo nekoliko mjeseci nakon prethodnog pregleda.
"Obično ne radimo novo snimanje šest mjeseci nakon prethodnog, osim ako postoji zabrinutost zbog ranijih nalaza. Što je potaknulo ponovljeni CT?“, upitao je Reiner.
Bijela kuća: Modrice su od aspirina i brojnih rukovanja
Trump je najstarija osoba koja je preuzela predsjedničku dužnost u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Unatoč nagađanjima, Bijela kuća i dalje odbacuje bilo kakve sumnje u njegovo zdravstveno stanje.
"Predsjednik Trump najoštriji je i najpristupačniji predsjednik u američkoj povijesti, koji neumorno radi na ispunjavanju svojih obećanja. I dalje je izvrsnog zdravlja“, poručio je glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle.
Trumpu je prošle godine dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, stanje koje je često kod starijih osoba i otežava povrat krvi iz nogu prema srcu. Posljednjih mjeseci više su puta zabilježene i modrice na njegovim rukama, za koje je Bijela kuća tvrdila da su posljedica svakodnevnog uzimanja aspirina i brojnih rukovanja.
Bliži mu se 80. rođendan
Prema službenim podacima, Trump svakodnevno uzima 325 miligrama aspirina radi prevencije srčanih bolesti. Sam predsjednik ranije je izjavio da upravo ta terapija uzrokuje pojavu modrica.
Iako Bijela kuća tvrdi da nema razloga za zabrinutost, Trumpovo višednevno izbivanje iz javnosti ponovno je otvorilo pitanja o njegovu zdravstvenom stanju, posebno uoči njegova 80. rođendana.
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