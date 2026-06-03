Strašan zločin
Horor u Srbiji: Mladić sjekirom ubio 92-godišnjaka dok je spavao
Mladić (26) uhićen je jutros u Beogradu zbog sumnje da je sjekirom ubio 92-godišnjeg muškarca. Prema pisanju beogradskih medija, žrtva i osumnjičeni bili su u rodbinskim odnosima.
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Kako se doznaje, žrtva je bio slabovidni stariji muškarac koji je u trenutku napada bespomoćno ležao u krevetu, a mladić mu je, kako se sumnja, zadao smrtonosan udarac sjekirom u glavu, prenosi Nova.rs.
Da tragedija bude još veća, osumnjičeni i žrtva bili su u srodstvu. Ubijeni starac bio je očuh ocu uhićenog mladića.
Motiv ovog brutalnog zločina i dalje nije poznat jer osumnjičeni tijekom ispitivanja nije želio govoriti.
Otac uhićenog mladića, još uvijek u šoku, kratko je izjavio da se njegov sin posljednjih nekoliko dana ponašao vrlo neobično, ne sluteći da će sve završiti ovakvim krvavim zločinom.
Ispred kuće u kojoj se dogodilo ubojstvo nalazi se velik broj policajaca. Očevid još traje, a istražitelji su iz kuće iznosili dokaze.
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