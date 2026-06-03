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Strašan zločin

Horor u Srbiji: Mladić sjekirom ubio 92-godišnjaka dok je spavao

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Nova.rs
|
03. lip. 2026. 13:51
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N1

Mladić (26) uhićen je jutros u Beogradu zbog sumnje da je sjekirom ubio 92-godišnjeg muškarca. Prema pisanju beogradskih medija, žrtva i osumnjičeni bili su u rodbinskim odnosima.

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Kako se doznaje, žrtva je bio slabovidni stariji muškarac koji je u trenutku napada bespomoćno ležao u krevetu, a mladić mu je, kako se sumnja, zadao smrtonosan udarac sjekirom u glavu, prenosi Nova.rs.

Da tragedija bude još veća, osumnjičeni i žrtva bili su u srodstvu. Ubijeni starac bio je očuh ocu uhićenog mladića.

Motiv ovog brutalnog zločina i dalje nije poznat jer osumnjičeni tijekom ispitivanja nije želio govoriti.

Otac uhićenog mladića, još uvijek u šoku, kratko je izjavio da se njegov sin posljednjih nekoliko dana ponašao vrlo neobično, ne sluteći da će sve završiti ovakvim krvavim zločinom.

Ispred kuće u kojoj se dogodilo ubojstvo nalazi se velik broj policajaca. Očevid još traje, a istražitelji su iz kuće iznosili dokaze.

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Teme
srbija ubojstvo

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