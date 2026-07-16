Američka vojska pokrenula nove napade na Iran

Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu. U utorak je zaprijetio da će uništiti sve elektrane i mostove. "Sljedeći tjedan bit će jako loše za njih", rekao je. "Uništit ćemo sve njihove elektrane. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne sjednu za stol i ne pregovaraju." Kad je upitan hoće li se napadi nastaviti, odgovorio je "da će se nastaviti dok ja ne kažem da je dosta".