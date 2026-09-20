Koliko dugo Europljani uživaju u mirovini? Razlike među zemljama su ogromne

Dob za odlazak u mirovinu raste diljem Europe kako se produljuje životni vijek, no među državama postoje velike razlike u tome koliko dugo ljudi mogu očekivati da će živjeti nakon umirovljenja. Prema podacima OECD-a, 2024. godine dob za umirovljenje u Europskoj uniji iznosila je 64,7 godina za muškarce i 64 godine za žene.