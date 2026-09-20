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Koliko dugo Europljani uživaju u mirovini? Razlike među zemljama su ogromne
Očekivani broj godina života nakon odlaska u mirovinu znatno se razlikuje diljem Europe. Euronews Business analizirao je trenutačnu dob za umirovljenje i koliko dugo Europljani mogu očekivati da će primati mirovinu.
Dob za odlazak u mirovinu raste diljem Europe kako se produljuje životni vijek, no među državama postoje velike razlike u tome koliko dugo ljudi mogu očekivati da će živjeti nakon umirovljenja. Prema podacima OECD-a, 2024. godine dob za umirovljenje u Europskoj uniji iznosila je 64,7 godina za muškarce i 64 godine za žene.
Budući da ljudi stječu pravo na mirovinu kada dosegnu propisanu dob za umirovljenje, Euronews Business koristio je podatke o očekivanom životnom vijeku u trenutku odlaska u mirovinu u svakoj zemlji.
Pod uvjetom da ispunjavaju i druge kriterije, poput potrebnog broja godina radnog staža, toliko godina mogu očekivati da će primati mirovinu. Naravno, dio umirovljenika nastavlja raditi i nakon što dosegne dob za umirovljenje.
Muškarci 18,4, žene 21,8 godina
Muškarci u EU-u nakon umirovljenja mogu očekivati još prosječno 18,4 godine života, dok je kod žena riječ o 21,8 godina. Podaci se temelje na očekivanom životnom vijeku u dobi za umirovljenje, prema podacima Eurostata i OECD-a za 2024. godinu.
Kod muškaraca očekivano razdoblje primanja mirovine kreće se od 14,7 godina u Bugarskoj i Mađarskoj do čak 27,3 godine u Turskoj. Među članicama EU-a najdulje razdoblje bilježi Luksemburg, gdje muškarci mogu očekivati da će mirovinu primati 22 godine.
Te razlike uglavnom proizlaze iz dvaju čimbenika – različite dobi za umirovljenje i različitog očekivanog životnog vijeka.
Muški umirovljenici u Grčkoj mogu očekivati 21 godinu mirovine, u Francuskoj i Sloveniji po 20,7 godina, u Švicarskoj 20,4, a na Malti 20,2 godine.
Iznad prosjeka EU-a od 18,4 godine nalaze se i Cipar (19,8), Švedska (19,4), Portugal (19,3), Belgija (19,1), Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo (po 19), Austrija (18,8) te Finska (18,7).
Njemačka najniža među velikim europskim gospodarstvima
Podaci pokazuju da muškarci u svim velikim europskim gospodarstvima, osim Njemačke, mogu očekivati dulje razdoblje u mirovini od prosjeka EU-a. U Njemačkoj je ono 1,1 godinu kraće od europskog prosjeka, što stvara zamjetnu razliku u odnosu na Francusku, Italiju i Španjolsku.
S druge strane, osim Bugarske i Mađarske, među zemljama s najkraćim očekivanim razdobljem u mirovini za muškarce nalaze se Latvija, Rumunjska i Litva, gdje ono iznosi manje od 16 godina.
Kod žena očekivano razdoblje života u mirovini u EU-u iznosi 21,8 godina, a kreće se od 18,6 godina u Mađarskoj do čak 34,5 godina u Turskoj. U Luksemburgu premašuje 25 godina.
Žene u Sloveniji, Grčkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Švicarskoj, Malti, Italiji, Portugalu, Cipru i Finskoj također mogu očekivati više od 22 godine života u mirovini, odnosno više od 22 godine primanja mirovine.
Kod žena su ispod prosjeka EU-a i Njemačka, s 20,3 godine, te Ujedinjeno Kraljevstvo, s 21 godinom.
Osim u Mađarskoj, žene mogu očekivati manje od 20 godina u mirovini i u Bugarskoj (18,8), Rumunjskoj (19,1), Nizozemskoj (19,2), Hrvatskoj (19,6), Danskoj (19,7), Latviji (19,8) i Islandu (19,8).
Dob za umirovljenje i očekivana dob u trenutku smrti
Prema podacima za 2024. godinu, Turska se izrazito izdvaja među 32 analizirane europske zemlje jer muškarci ondje trenutačno mogu u mirovinu s 52, a žene s 49 godina.
Ako se izuzme Turska, u ostalim analiziranim zemljama dob za umirovljenje muškaraca kreće se od 62 do 67 godina, a žena od 60 do 67 godina.
U EU-u dob za umirovljenje iznosi 64,7 godina za muškarce i 64 godine za žene. Očekuje se da će muškarci koji dosegnu dob za umirovljenje živjeti do 83,1 godine, a žene do 85,8 godina.
Razlika između muškaraca i žena
Žene u EU-u u prosjeku mogu očekivati da će u mirovini provesti 3,4 godine dulje od muškaraca. Razlika se kreće od 1,6 godina na Islandu do 7,2 godine u Turskoj.
Razlika iznosi četiri ili više godina i u Estoniji, Litvi, Latviji, Bugarskoj, Rumunjskoj i Poljskoj. Međutim, stope sudjelovanja na tržištu rada u tim zemljama razmjerno su niže.
Drugi važan aspekt je razlika u visini mirovina između muškaraca i žena. U zemljama OECD-a žene u prosjeku primaju 23 posto niže mirovine od muškaraca, dok u Ujedinjenom Kraljevstvu ta razlika doseže 37 posto.
Dob izlaska s tržišta rada nije uvijek jednaka dobi za mirovinu
Prosječna stvarna dob izlaska s tržišta rada može se razlikovati od propisane dobi za umirovljenje. Primjerice, dob za umirovljenje muškaraca u EU-u iznosi 64,7 godina, dok oni s tržišta rada u prosjeku izlaze s 63,8 godina. Žene u prosjeku prestaju raditi sa 62,9 godina, iako je njihova dob za umirovljenje 64 godine.
Najveća razlika između dobi za umirovljenje i stvarnog izlaska s tržišta rada zabilježena je u Turskoj. Iako muškarci mogu otići u mirovinu s 52 godine, s tržišta rada u prosjeku izlaze sa 60,8 godina. Kod žena dob za umirovljenje iznosi 49 godina, a prosječna dob izlaska s tržišta rada 60,5 godina.
Ako bi se računalo od trenutka stvarnog izlaska s tržišta rada, očekivano razdoblje nakon prestanka rada u Turskoj iznosilo bi 18,2 godine za muškarce i 22,6 godina za žene.
To pokazuje da Turska, iako prema službenoj dobi za umirovljenje ima najdulje očekivano razdoblje provedeno u mirovini, izgleda znatno drukčije kada se uzme u obzir stvarna dob u kojoj ljudi prestaju raditi.
Mirovine su glavni izvor prihoda starijih Europljana, a njihove se visine znatno razlikuju diljem Europe, kako nominalno tako i prema kupovnoj moći.
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