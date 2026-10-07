Američki antropolog darovao replike kostiju za budući znanstveni centar u Hrvatskoj

„Špilja Vindija kao svjetski važan lokalitet obvezuje nas da je očuvamo, zaštitimo i prezentiramo hrvatskoj i svjetskoj javnosti. S tim ciljem smo pokrenuli projekt izgradnje Interpretacijskog centra, a sretni smo i ponosni što je on rezultat zajedničkog rada vodećih stručnjaka i znanstvenika iz različitih područja”, poručio je Stričak.