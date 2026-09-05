Američki izaslanici Witkoff i Kushner stigli u Moskvu na razgovore o miru u Ukrajini
Američki posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sletjeli su u subotu u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s posjetom, dodajući da ih je dočekao izaslanik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev.
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Kolona vozila u kojoj su bili Witkoff, Kushner i Dmitrijev napustila je moskovsku vladinu zračnu luku i uputila se prema gradu, rekao je Reutersov očevidac.
Dmitrijev je sudjelovao u svim dosadašnjim susretima američkih pregovarača s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U lipnju je za Reuters rekao da je ostao u kontaktu s američkim pregovaračima i tijekom stanke u njihovim posjetima Rusiji. Također je sudjelovao u pregovorima o izuzećima od američkih sankcija za rusku naftu.
Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da Washington ima novi i konkretan prijedlog za okončanje rata u Ukrajini, koji traje već više od četiri godine. Trump pritom nije iznio pojedinosti prijedloga.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da će Witkoff i Kushner nakon posjeta Moskvi u nedjelju otputovati u Ukrajinu. U objavi na platformi X u subotu naveo je da je Rusija uoči njihova dolaska u Kijev napala dvije ukrajinske zračne luke.
Unatoč novim diplomatskim kontaktima, između Moskve i Kijeva i dalje postoje velike razlike oko uvjeta za završetak rata. Kremlj je u petak poručio da je Putinov zahtjev, prema kojem bi Ukrajina trebala prepustiti Rusiji cijeli teritorij četiriju ukrajinskih regija koje Moskva smatra svojima te odustati od članstva u NATO-u, i dalje „nepokolebljiv“.
Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika. Intenzivirali su se i sukobi na moru.
Na kopnenoj bojišnici promjene su i dalje relativno spore. Ruske snage ostvaruju postupne dobitke u nastojanju da zauzmu cijeli Donbas, ali se crta bojišnice uglavnom nije značajnije pomaknula.
Ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta pridonijeli su nestašicama goriva i rastu cijena za ruske vozače. Oko 30 napada na velika skladišta, uglavnom u vlasništvu Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine, također je pogodilo dio potrošačkog gospodarstva.
U petak je ruski napad dronom pogodio sjedište ukrajinske sigurnosno-obavještajne službe SBU u Kijevu. Bio je to deseti uzastopni dan intenzivnih ruskih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Zelenskij je nakon napada poručio da će Ukrajina uzvratiti.
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