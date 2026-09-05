Američki izaslanici Witkoff i Kushner stigli u Moskvu na razgovore o miru u Ukrajini

Dmitrijev je sudjelovao u svim dosadašnjim susretima američkih pregovarača s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U lipnju je za Reuters rekao da je ostao u kontaktu s američkim pregovaračima i tijekom stanke u njihovim posjetima Rusiji. Također je sudjelovao u pregovorima o izuzećima od američkih sankcija za rusku naftu.