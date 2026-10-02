Gdje u Europi najbrže raste zapošljavanje u podatkovnim centrima i zašto su ti poslovi bolje plaćeni?

Najizraženiji rast zabilježen je u Španjolskoj, Italiji i Irskoj. Ako se prosjek broja oglasa od prosinca 2019. do veljače 2020. postavi na indeks 100, on je u kolovozu 2026. dosegnuo 260 u Španjolskoj, 237 u Italiji i 210 u Irskoj. To znači da se broj oglasa u tim zemljama više nego udvostručio u odnosu na razdoblje prije pandemije.