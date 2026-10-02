Od bombašica samoubojica do zapovjednica: Kako se mijenja uloga žena među džihadistima

Početkom 2000-ih i palestinske militantne skupine, uključujući džihadističke organizacije, počele su koristiti žene kao bombašice samoubojice. U siječnju 2002. Wafa Idris poginula je u Jeruzalemu nakon što je u napadu ubila jednog muškarca i ranila oko 50 ljudi. U javnosti se često navodi kao prva Palestinka koja je izvela samoubilački napad, iako pojedini izvještaji upućuju na mogućnost da je eksplozivna naprava detonirala neplanirano. U mjesecima nakon njezina napada uslijedila su još četiri samoubilačka napada koje su izvele žene.