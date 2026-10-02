Novi stadion ili obnova Poljuda? Rasprava koja je podijelila Split

"To trebamo stvarno prepustiti stručnjacima, iako danas znamo da jedan kaže da je dobar, drugi da bi trebali raditi novi, a ja kao dijete mogu reći, s obzirom na to da sam živio na tom području, da je stadion rađen na krivom mjestu. Po toj nekoj logici trebalo bi ga maknuti i raditi novi", kazao je Kruno Pocrnjić iz Splita.