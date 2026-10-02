GORUĆA TEMA
Novi stadion ili obnova Poljuda? Rasprava koja je podijelila Split
Stadion na Poljudu posljednjih je dana tema broj jedan u Splitu. Godine neulaganja i nemara vidljive su gotovo iz svakog ugla, a ako pitate građane što bi trebalo napraviti sa stadionom, mišljenja su različita.
Ivan Ćurković prije 50 godina radio je na temeljima Poljuda i smatra da je stadion kvalitetno izgrađen.
"I to je napravljeno kvalitetno i ne može biti nego tako. Pa to je stadion najljepši na svijetu. Ne zove se poljudska ljepotica ni za što", rekao je.
Ima, međutim, i onih koji smatraju da bi trebalo krenuti drugim putem.
"To trebamo stvarno prepustiti stručnjacima, iako danas znamo da jedan kaže da je dobar, drugi da bi trebali raditi novi, a ja kao dijete mogu reći, s obzirom na to da sam živio na tom području, da je stadion rađen na krivom mjestu. Po toj nekoj logici trebalo bi ga maknuti i raditi novi", kazao je Kruno Pocrnjić iz Splita.
O tome, dakako, nema govora jer je riječ o zaštićenom kulturnom dobru. No, bio Poljud na krivom ili pravom mjestu, tu je gdje jest i čeka rasplet situacije. Struka bi kroz dva tjedna trebala donijeti konačan stav.
Elaborat o Poljudu naručio je Grad Split, a njegov je autor Krešimir Budiša. U studiji je prijedlog između sanacije i rekonstrukcije, ali ne rekonstrukcije koja bi odgovarala modernom stadionu. Rečeno je da rekonstrukcija Poljuda tehnički nije moguća i to još stoji.
"Ekonomska studija izvodljivosti kreirana je prema postavljenim parametrima od strane naručitelja, Grada Splita. Ako se nešto na tu temu promijeni, vidjet ćemo. Stoga daljnje komentare na ovu temu nećemo davati. Hvala na razumijevanju."
"Koliko bi trebalo potrošiti za rekonstrukciju?"
Da je rekonstrukcija moguća i da bi obnova stadiona, prema ponudama koje su se prikupljale, koštala relativno malo novca, smatra splitski arhitekt Jerko Rošin.
"Koliko bi trebalo potrošiti za rekonstrukciju, pri tome podrazumijevam dogradnje, adaptaciju i sve ostalo, treba napraviti projektni zadatak. Ja nisam vidio niti znam da postoji ijedan projektni zadatak, trebalo bi imati to i to i toliko i toliko toga."
Da žele novi stadion, jasno su poručili navijači, udruga Naš Hajduk i uprava kluba. Tema Poljuda odavno je prerasla sportske okvire i postala jedna od glavnih političkih tema u Splitu.
Iako je premijer Andrej Plenković iz Splita poručio da se Poljud može rekonstruirati i osuvremeniti, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da je takva mogućnost dosad bila odbačena.
"Bila je odbačena mogućnost rekonstrukcije, to je jako bitno naglasiti. Dakle, stručnjaci su do sada spominjali ili sanaciju ili izgradnju novog stadiona. Rekonstrukcija kao mogućnost sagledavanja i kao opcija bila je jednostavno eliminirana", izjavio je Šuta.
Pitanje je što taj elaborat znači i koje je elemente uzeo u obzir kada se došlo do zaključka da rekonstrukcija nije moguća, poručuje Rošin.
"Hajdukov stadion apsolutno treba poštovati"
"Već se puno toga pokazalo da su krive pretpostavke po kojima je rađen. Pitanje je što bi neka druga ili treća studija o tome kazala. Samo je pitanje za koga su isplative", rekao je Rošin.
Smatra i da postojeći Poljud treba sačuvati, ali i obnoviti te osuvremeniti.
"Hajdukov stadion apsolutno treba poštovati. Zadržati ga ovakav kakav jest. Treba li ga obnoviti? Apsolutno. Može li se osuvremeniti s nekim sadržajem? Apsolutno bi trebalo i mislim da apsolutno može. A onda su to sve puno manji novci od onih 316 milijuna o kojima se govori", rekao je Rošin.
U Splitu se sada s nestrpljenjem iščekuje konačan stav struke o budućnosti Poljuda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare